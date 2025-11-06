Lapkričio 4 dieną Kalvarijos savivaldybėje vyko susitikimas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės atstovais. Susitikimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes slaugos ir palaikomojo gydymo srityje.
Susitikime dalyvavo Kalvarijos savivaldybės vicemerė Vaida Skuolienė, administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas, LSMU Kauno ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai Erika Jasukaitienė ir Slaugos klinikos I, II ir III palaikomojo gydymo bei slaugos skyrių vadovė Lina Urbietė, taip pat Kalvarijos sveikatos centro atstovai bei savivaldybės specialistės.
Diskusijos metu aptartos galimos bendradarbiavimo kryptys, kurios leistų plėsti, gerinti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų kokybę bei prieinamumą.
Po susitikimo svečiai taip pat lankėsi Kalvarijos sveikatos centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, kur turėjo galimybę susipažinti su skyriaus veikla, sąlygomis bei teikiamomis paslaugomis.