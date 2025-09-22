2025 m. rugsėjo 19 d. Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas ir Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rūta Kučinskienė Punske dalyvavo baigiamojoje projekto „Resilient Borders“ („Atsparios sienos“) konferencijoje.
Konferencijos metu Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybių atstovai, vietos veiklos grupės bei partneriai kalbėjo apie bendradarbiavimą įgyvendinant svarbius projektus.
Susitikimo metu savivaldybių vietos veiklos grupių vadovai ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės pirmininkas pasirašė Ketinimų protokolą, įtvirtinantį siekį dar labiau stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų.