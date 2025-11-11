Lapkričio 7 d. Kalvarijos savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rūta Kučinskienė Kapčiamiestyje dalyvavo projekto „Pasienio bendruomenių stiprinimas Lenkijos–Lietuvos funkcinėje zonoje“ mokslinėje konferencijoje.
Konferencijos metu Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybių atstovai, vietos veiklos grupės bei partneriai aptarė bendrus pasienio regionų plėtros, strateginio planavimo ir teritorinio bendradarbiavimo klausimus. Diskusijose akcentuota, kad pasienio vietovės susiduria su panašiais iššūkiais, todėl glaudus dialogas ir bendri sprendimai yra būtini.
Renginyje taip pat pristatyta naujai įsteigta Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Lenkijos–Lietuvos pasienio funkcinė teritorija“. Ši struktūra leis dar efektyviau koordinuoti bendrus projektus, pritraukti investicijas ir kryptingai plėtoti pasienio regiono infrastruktūrą, kultūrą bei socialines iniciatyvas.
Renginys organizuotas pagal Interreg Lietuva-Polska 2021-2027 programos projektą „Empowering cross-border communities in Polish- Lithuania Functional Arena” (Nr. LTPL00271).