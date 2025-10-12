Spalio 9 dieną Kalvarijos karališkame parke vyko Kalvarijos savivaldybės moksleivių rudens kroso varžybos, kuriose dalyvavo mokiniai iš visų savivaldybės mokyklų. Šiemet trasose pasivaržyti panoro 100 dalyvių! Trasa driekėsi pro vaizdingą parką, o dalyviai įrodė savo ištvermę ir ryžtą.
Rezultatai pagal amžiaus grupes:
Mergaitės 2014 m. g. ir jaun. – 500 m:
- Emilija Liutkevičiūtė, Kalvarijos gimnazija
- Gustė Šidlauskaitė, Kalvarijos gimnazija
- Urtė Volungevičiūtė, Jungėnų pagrindinė mokykla
Berniukai 2014 m. g. ir jaun. – 500 m:
- Paulius Zubavičius, Kalvarijos gimnazija
- Benas Šamburskas, Kalvarijos gimnazija
- Emilis Dapkus, Jungėnų pagrindinė mokykla
Mergaitės 2012–2013 m. g. – 500 m:
- Miglė Paulionytė, Kalvarijos gimnazija
- Smiltė Maučeckaitė, Jungėnų pagrindinė mokykla
- Rugilė Adamavičiūtė, Jungėnų pagrindinė mokykla
Berniukai 2012–2013 m. g. – 1000 m:
- Joris Riškevičius, Kalvarijos gimnazija
- Adomas Gruodis, Kalvarijos gimnazija
- Adomas Kabelka, Kalvarijos gimnazija
Jaunutės 2010–2011 m. g. – 500 m:
- Gabija Zubavičiūtė, Kalvarijos gimnazija
- Rūta Jutkelytė, Sangrūdos pagrindinė mokykla
- Karina Jarimavičiūtė, Akmenynų pagrindinė mokykla
Jaunučiai 2010–2011 m. g. – 1000 m:
- Mantas Zdebskis, Kalvarijos gimnazija
- Arijus Kimeris, Kalvarijos gimnazija
- Rokas Kidolius, Kalvarijos gimnazija
Jaunės 2009 m. g. ir vyresnės – 500 m:
- Jonė Leonavičiūtė, Kalvarijos gimnazija
- Laira Mikutavičiūtė, Kalvarijos gimnazija
- Viltė Karaliūtė, Kalvarijos gimnazija
Jauniai 2009 m. g. ir vyresni – 1000 m:
- Domantas Makevičius, Kalvarijos gimnazija
- Kęstutis Pučinskas, Sangrūdos pagrindinė mokykla
- Ernestas Valinčius, Sangrūdos pagrindinė mokykla
Visi prizininkai buvo apdovanoti medaliais, o pirmosios vietos laimėtojai gavo papildomus Kalvarijos meno ir sporto mokyklos, kuri ir organizavo šias varžybas, įsteigtus atminimo prizus.
Sveikiname visus dalyvius – tiek nugalėtojus, tiek tuos, kurie drąsiai varžėsi trasoje siekdami savo geriausio rezultato!