Antradienio vakarą nuotoliniu būdu įvyko jau 30-asis Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimas. Vadovavimą iš Jungtinių Amerikos Valstijų perėmus Jungtinei Karalystei ir Vokietijai, sąjungininkai dar kartą patvirtino tvirtą paramą Ukrainai kovojant su rusijos agresija.
Susitikime dalyvavusių šalių gynybos ministrai paskelbė apie didelius planuojamos kritinės paramos paketus Ukrainai. Bus stiprinama Ukrainos oro gynyba, artilerijos pajėgumai ir Ukrainos gynybos pramonė. Ši parama Ukrainą pasieks per PURL bei PATRIOT iniciatyvas ir kaip dvišalė parama.
Susitikimo metu savo įsipareigojimą ir toliau remti Ukrainą patvirtino ir Lietuva. Be jau suplanuoto paramos Ukrainai 2025 m., Lietuva šiais metais PURL projektui – JAV ir NATO parengtai iniciatyvai, kuri skirta finansuoti karinės įrangos tiekimą Ukrainai, skirs iki 30 mln. eurų. Kitais metais Lietuva taip pat yra numačiusi skirti 30 mln. eurų PATRIOT iniciatyvai.
Ukraina PURL identifikuoja kritinius operacinius prioritetus, kuriems reikalingi gynybos pajėgumai, teikiami Jungtinių Amerikos Valstijų, o finansuojami Europos sąjungininkų ir Kanados. Tai leidžia NATO sąjungininkams bendromis pastangomis ir finansavimu įsigyti būtent tuos ginklus ir amuniciją, kurių Ukraina skubiai reikia. Karinės įrangos tiekimą vykdo JAV.
Susitikimo metu JAV gynybos sekretorius Pete Hegseth taip pat negailėjo pagyrų Ukrainos gynybos kontaktinei grupei ir dėkojo Europos šalims už padarytą didelę pažangą stiprinant Ukrainos kariuomenę per PURL iniciatyvą, ragino kuo daugiau šalių jungtis prie šios iniciatyvos.
Lietuva Čekijos šaudmenų iniciatyvai jau skyrė 68 mln. eurų ir įsipareigoja tęsti šią paramą kitais metais. Praėjusį mėnesį Lietuva taip pat skyrė 5 mln. eurų NSATU fondui (NATO saugumo pagalbos ir mokymo Ukrainai programai), pinigai skirti kritinei ginkluotei įsigyti.
Lietuva taip pat siekia sustiprinti ir Ukrainos dronų pramonę, kad dronų tiekimas ir pajėgumų plėtra būtų sklandūs. Tam jau skirta 20 mln. eurų dronų gamybai Ukrainoje.