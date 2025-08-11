Krašto apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pradeda dronų valdymo ir konstravimo įgūdžių ugdymo projektą, skirtą plačiajai visuomenei ir moksleiviams. Rugsėjį bus atidaryti pirmieji trys bepiločių orlaivių mokymų centrai Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose, o iki 2028 metų visoje Lietuvoje veiks 9 centrai.
Projekto tikslas – stiprinti visuomenės kompetencijas bepiločių orlaivių valdymo ir inžinerijos srityse bei kartu plėsti pilietinio pasipriešinimo mokymus. Mokymus suaugusiesiems ves Lietuvos šaulių sąjunga kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri taip pat mokys moksleivius nuo 3 iki 12 klasės.
„Planuojame, kad įgyvendinant mokymų programą iki 2028 m. dronų valdymo įgūdžius įgaus 15,5 tūkst. suaugusiųjų ir 7000 vaikų. Rugsėjį dronų valdymo centrus atidarysime Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose, o iki 2028-ųjų – dar 6 bepiločių orlaivių mokymo centrus kituose Lietuvos regionuose“, – sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Programos turinys bus pritaikytas skirtingoms amžiaus grupėms. Per vienerius mokslo metus viename regione dronų pilotavimo ir konstravimo įgūdžius įgaus 300 mokinių.
„Šiuo projektu tęsiame sklandų bendradarbiavimą su Krašto apsaugos ministerija ugdant mokinių pilietiškumą. Šiame svarbiame darbe susitelkė ne tik valstybės įstaigos, bet ir savivaldybės, verslo atstovai, kad mokinių pilietinis ugdymas atlieptų laiko iššūkius, būtų inovatyvus, įdomus ir duotų rezultatų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Jauniausieji, 3-4 klasių mokiniai, užsiims nesudėtingų bepiločių orlaivių konstravimu ir pilotavimu per praktinius eksperimentus ir žaidimus. Tuo tarpu progimnazijose mokiniams bus dėstomas įvadas į programavimą bei FPV dronų pilotavimas patalpose ir konstravimas iš komponentų. Gimnazistai projektuos ir gamins 3D dronų dalis, mokysis konstruoti ir pilotuoti FPV dronus bei dalyvaus regioninėse ir nacionalinėse varžybose. FPV dronai (angl. first-person view) yra bepiločiai dronai, kurie leidžia operatoriui realiu laiku ekrane matyti jo taikinį ir aplinką.
Be Krašto apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų prie projekto įgyvendinimo prisideda 9 savivaldybės, kuriose steigiami mokymų centrai, taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei verslo atstovai. Programą kartu įgyvendina ir Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra bei Lietuvos šaulių sąjunga.
„Bepiločių orlaivių technologijos šiandien jau yra neatsiejama ne tik mokslo ir pramonės, bet ir kasdienio gyvenimo dalis. Pradedame šį projektą tam, kad jaunajai kartai suteiktume galimybę nuo pat mažų dienų pažinti šią sritį – nuo pirmųjų paprastų konstrukcijų iki pažangiausių FPV dronų pilotavimo. Tokios programos ugdo ne tik techninius įgūdžius, bet ir kūrybiškumą, gebėjimą spręsti problemas bei atsakingą požiūrį į technologijų naudojimą. Esu įsitikinęs, kad šie įgūdžiai bus vertingi tiek būsimiems inžinieriams, tiek kiekvienam pilietiškai aktyviam žmogui“, – pabrėžia Valdas Jankauskas, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) direktorius.
Bendros projekto investicijos siekia virš 3,3 mln. eurų, iš kurių Krašto apsaugos ministerija 2025-2028 metais 9 metodinių centrų steigimui skirs virš 600 tūkst. eurų. Šie lėšos bus skirtos specializuotai įrangai: valdymo sistemoms, vaizdo perdavimo sistemoms, patalpų ir lauko FPV dronams, programinei įrangai bei edukacinių prekių mobiliajai programai.
Centrų atidarymas vyks etapais per ketverius metus. Rugsėjį pradės veikti centrai Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose. 2026-aisiais prisijungs Šiauliai ir Panevėžys, dar po metų – Utena ir Telšiai. 2028 metais centrai bus atidaryti Klaipėdoje ir Marijampolėje.