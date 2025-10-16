Tritaškius lieję ir kamuolius puolime graibstę Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (2-1) krepšininkai savo aikštėje 89:78 (26:15, 27:17, 23:15, 13:31) pranoko Palangos „Olimpą“ (1-4).
Atsitiesę Mariaus Ūso auklėtiniai po šio mačo šoktelėjo į aštuntą poziciją turnyrinėje lentelėje, palangiškiai dalinasi 15-16 vietas su „Alytumi“.
Šeši „Sūduvos-Mantingos“ žaidėjai peržengė dviženklę taškų ribą, o taškais aikštėje pasižymėjo visi išskyrus Ernestą Jaškų.
Suvalkiečiams Ignas Labutis per 23 minutes pelnė 14 taškų (4/5 dvit., 1/3 trit., 3/3 baud.), atkovojo 9 kamuolius (7 iš jų puolime), išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, 4 sykius suklydo bei sugeneravo 20 naudingumo balų.
Domantas Vilys, Martynas Zigmantavičius ir Josefas Fahrenholtz pridėjo po 13 taškų.
Pamatus pergalei marijampoliečiai pasiklojo iki didžiosios rungtynių pertraukos. Pirmojo ketvirčio pabaigoje jie susikrovė dviženklį pranašumą (19:8), o antrajame pasiuntė pajūrio ekipą į nokdauną 18:0 spurtu – 39:15.
Šeimininkai šį vakarą realizavo 13 iš 35 tolimų bandymų (37 proc.) ir sučiupo 22 kamuolius puolime, taip susikurdami 23 papildomus taškus antraisiais šansais.
Palangiškių naujoko Jordano Gloverio debiutas pažymėtas dvigubu dubliu. Amerikietis per 29 minutes surinko 27 taškus (7/11 dvit., 3/8 trit., 4/5 baud.), 10 atšokusių kamuolių, 2 rezultatyvius perdavimus bei 29 naudingumo balai.
Suvalkiečiai vertėsi be Aurelijaus Pukelio, Marijaus Užupio, Tautvydo Kliučinyko, svečiai – be Pauliaus Danisevičiaus ir Ernesto Bružo.
„Sūduva-Mantinga“: Ignas Labutis 14 (4/5 dvit., 9 atk. kam., 4 kld.), Domantas Vilys (3/9 trit., 5 rez. perd.), Martynas Zigmantavičius (2/4 trit., 4 rez. perd.) ir Josefas Fahrenholtzas (3/6 trit., 6 atk. kam., 4 kld.) po 13, Josefas Fahrenholtzas 12 (3/7 dvit., 2/7 trit.), Matas Jucikas 11 (5/6 dvit., 7 atk. kam., 2 blok.), Augustas Navickas 8.
„Olimpas“: Jordanas Gloveris 27 (7/11 dvit., 3/8 trit., 10 atk. kam., 29 naud.), Antanas Udras 14 (3/7 dvit., 5/6 baud., 6 atk. kam.), Mindaugas Stašys 13 (9/10 baud., 4 rez. perd.), Matas Narvilas 11 (4/6 dvit.).