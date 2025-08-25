Sekmadienį Baraginėje nuo linksmų liaudiškų dainų net stogai kilnojosi – čia vyko tradicinė kapelų šventė „Sueikim, susiedai“. Linksmai nusiteikusios kapelos iš visos Lietuvos kvietė pasimėgauti gyva liaudiška muzika, pasukti ratelį šokyje ir drauge padainuoti.
Scenoje pasirodė Baraginės jaunimo kapela „Svaja“, Karklinių liaudiškos muzikos kapela „Rausvė“, Kalvarijos kapela „Sodžius“, Nevarėnų kultūros centro kapela „Šmukšt“ bei linksmą nuotaiką dovanojęs muzikos ansamblis „Padkava“. Renginį vedė ir savo šiltu, žaismingu pasirodymu publiką pradžiugino charizmatiškoji aktorė Nijolė Narmontaitė.
Šventėje apsilankęs Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius sveikino Baraginės bendruomenę už nuoširdų darbą puoselėjant tradicijas bei džiaugėsi, kad kapelų muzika suburia žmones, stiprina bendrumo jausmą ir primena mums tautinio paveldo svarbą.