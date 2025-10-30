Asociacija „Jaunimas YRA“ jau antrą kartą sukvietė moksleivius į renginį, skirtą svarstantiems, kur pasukti po mokyklos. Paskutinę spalio savaitę vykęs „Karjeros GPS“ padėjo sudėlioti visus maršruto posūkius ir sustojimus.
Spalio 29 d. įvyko jau antrasis „Karjeros GPS“ renginys, subūręs per 200 moksleivių iš Marijampolės ir aplinkinių miestelių. Renginį inicijavo asociacija „Jaunimas YRA“, siekdama padėti jaunuoliams geriau pažinti įvairias profesijas, studijų kryptis ir karjeros galimybes.
Marijampolės kultūros centras užsipildė aukštojo ir profesinio mokymo įstaigų stendais. Čia savo studijų kryptis pristatė Lietuvos inžinerijos kolegija, Mykolo Romerio universitetas su Sūduvos ir Viešojo saugumo akademijomis, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, SMK Aukštoji mokykla ir Vilniaus kolegija.
Šį kartą renginį papildė naujas akcentas – renginyje dalyvavo ir įvairių įmonių atstovai, tarp jų „Vidara“ ir „Karjeras“. Čia buvo galima atrasti daug naudingos teorinės informacijos ir praktinių paslapčių apie konkrečias profesijas, darbo rinkos poreikius ir naujausias karjeros tendencijas.
„Matome, kad tokio formato renginiai yra labai reikalingi, jaunimas aktyviai domisi savo ateities perspektyvomis. Džiaugiamės augančiu moksleivių susidomėjimu ir planuojame panašaus pobūdžio iniciatyvas organizuoti ir ateityje“, – teigė asociacijos „Jaunimas YRA“ prezidentas Justas Mažėtis.
„Karjeros GPS“ tapo vieta, kurioje moksleiviai galėjo ne tik gauti naudingos informacijos apie studijų programas, bet ir gyvai pabendrauti su įvairių sričių atstovais, išgirsti jų asmenines patirtis bei patarimus iš pirmų lūpų
Renginio draugas – MRU Sūduvos akademija.
Projektas dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.