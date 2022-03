Kalvarijos mero karo atgarsiai ir kvietimas politinėms deryboms

Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis nusprendė savaip atkreipti dėmesį į jį ištikusias problemas ir tam panaudojo netikėtą ,,kozirį“ – karą Ukrainoje ir pasienio savivaldybės statusą.

Neseniai atleidus Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių Kęstą Spūdį, kuriam nepasitikėjimą pareiškė neseniai susiformavusi nauja valdančioji dauguma, tokiu sprendimu liko nepatenkintas V. Plikaitis.

Meras viešu laišku kreipėsi į žiniasklaidos atstovus bei Kalvarijos valdančiosios daugumos partijų pirmininkus – TS-LKD partijos pirmininką Gabrielį Landsbergį, Liberalų sąjūdžio pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen, Socialdemokratų partijos pirmininkę Viliją Blinkevičiūtę ir Darbo partijos pirmininką Viktorą Uspaskichą, su kvietimu „skubiai imtis atsakingų veiksmų“, „siekiant apsaugoti kuo daugiau gyvybių“, nes merui neįtinka Antano Burinsko kandidatūra į savivaldybės administracijos direktorius.

Mero laiške dėstoma, kad Kalvarijos savivaldybė yra pasienyje, įsikūrusi šalia Lenkijos Respublikos sienos vadinamojoje Suvalkų koridoriaus zonoje, kuris yra sunkiai apginamas ruožas Lietuvos-Lenkijos pasienyje.

Politikas teigia, kad ruožas yra apsuptas daugiatūkstantinių kariuomenių, kurios pavaldžios V. Putinui ir A. Lukašenkai. Be to, minima, jog būtent per Kalvariją eina ,,Via Baltica“ kuris agresijos atveju turėtų ypatingą svarbą.

V. Plikaitis tęsia savo laišką pabrėždamas Kalvarijos savivaldybės svarbą Astravo atominės elektrinės avarijos atveju, nes būtent čia būtų priimami evakuojami žmonės iš visos Lietuvos bei Kalvarijos svarbą migrantų krizės akivaizdoje.

Antrą kadenciją iš eilės savivaldybės vadovu esantis V. Plikaitis, kaltina Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžiui, Darbo partijai ir Socialdemokratų partijos atstovus Kalvarijos savivaldybės taryboje, neva didinant įtampą.

Meras tikina, kad ieškojo bendro sprendimo, tačiau politikai, neva vardan dėl valdžios troškimo, nesileido į derybas. V. Plikaičio pasipiktinimą sukėlė tai, jog neatsižvelgiant į jo prašymą, neseniai atleistas buvęs administracijos direktorius Kęstas Spūdys, o dabar užregistruotas projektas ir atleisti administracijos direktorių pavaduotoją Karolį Babecką.

Politikas apeliuoja, kad šiuo atveju vykdomi valdžia taptų nefunkcionali, o tai sukeltų socialinių išmokų gavėjų nepasitenkinimą valdžia, nes neliks galimybės pervesti paramos.

Akivaizdu, kad ši socialinė grupė itin aktuali pačiam merui, kadangi būtent Kalvarijos savivaldybė yra viena iš daugiausiai socialinių išmokų gavėjų turinčių savivaldybių visoje šalyje, dėl ko pats meras ne kartą sulaukė Tarybos narių priekaištų, neskatinant gyventojų darbui ir naujų vietų sukūrimui.

Laiške mero netenkina ir sprendimas administracijos direktoriumi paskirti Darbo partijos tarybos narį Antaną Burinską, apeliuojant tuo, kad šis kartą pasitraukė iš Kalvarijos savivaldybės mero pareigų, dirbęs vos tris mėnesius ir yra netinkamos kompetencijos.

Akivaizdu, jog tai yra asmeninė mero ambicija, kadangi nepaminima, jog A. Burinskas iš pareigų pasitraukė užklupus ligai, o nuo 2016 m. liepos mėnesio iki kadencijos pabaigos sėkmingai ėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro pareigas, yra įgijęs verslo vadybos bakalauro laipsnį.

Skaitytojams pateikiame visą kreipimosi laišką, kurį paliekame įvertinti ir patiems:

„TS-LKD partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui Liberalų sąjūdžio pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen Socialdemokratų partijos pirmininkei Vilijai Blinkevičiūtei Darbo partijos pirmininkui Viktorui Uspaskichui Žiniasklaidai ATVIRAS MERO LAIŠKAS Kalvarijos savivaldybė yra pasienio savivaldybė, įsikūrusi šalia Lenkijos Respublikos sienos vadinamojoje Suvalkų koridoriaus zonoje, kuris, kaip žinote, yra sunkiai apginamas ruožas Lietuvos-Lenkijos pasienyje, iš abiejų pusių apsuptas daugiatūkstantinių kariuomenių, pavaldžių V. Putino iš vakarų ir A. Lukašenkos iš rytų režimams. Apie tai, koks nesaugus šis ruožas, viešai pripažįsta ne tik Lietuvos atsakingos institucijos, bet ir NATO partnerių ekspertai. Negana to, būtent per Kalvarijos savivaldybę driekiasi pagrindinis šalies ir Pabaltijo valstybių kelias į vakarus „Via Baltica“, kuris agresijos atveju turėtų ypatingą svarbą, siekiant apsaugoti kuo daugiau gyvybių. Kalvarijos savivaldybė yra svarbi ir galimos Astravo atominės elektrinės avarijos atveju, nes būtent čia būtų priimami žmonės iš kai kurių evakuojamų zonų, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės. Šiuo metu pradėti dideli pasiruošimo darbai tokiam scenarijui. Viešai pripažinta neteisėtų migrantų sukelta hibridinė ataka prieš Lietuvą taip pat palietė Kalvarijos savivaldybę ir toliau kelia grėsmę, nes tikėtina, kad neteisėtų migrantų srautai suaktyvės šiltuoju laikotarpiu, kai jiems taps lengviau keliauti ir slėptis dėl suvešėjusios augmenijos. Nepaisant ypatingos Kalvarijos savivaldybės geografinės padėties ir įvardytos reikšmės Lietuvos žmonių saugumui, šiandien Kalvarijos savivaldybės tarybos nariai, priklausantys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžiui, Darbo partijai ir Socialdemokratų partijai, didiną įtampą savivaldybėje. Nors buvo dėtos didžiulės pastangos siekiant rasti sutarimą dėl padėties suvaldymo, tačiau valdžios ištroškę politikai, vedami asmeninių interesų, net nesileido į derybas. Nesutarimai greitai pradėjo destabilizuoti padėtį, kas nulėmė, jog prieš mėnesį laiko, neatsižvelgdami į mero prašymą, šiuo sunkiu laikotarpiu susitelkti bendram darbui, priešiškai nusiteikę Kalvarijos savivaldybės tarybos nariai iš pareigų atleido Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių Kęstą Spūdį. Situacija ir toliau blogėja, nes prieš keletą dienų buvo užregistruotas tarybos sprendimo projektas dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Karolio Babecko atleidimo, kuris šiuo metu yra vienintelis asmuo, galintis bent laikinai atlikti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Tokiu būdu Kalvarijos savivaldybėje būtų sukurta absoliuti vykdomosios valdžios stagnacija. Padidintos grėsmės akivaizdoje vykdomoji valdžia, šiuo atveju, taptų nefunkcionali. Noriu akcentuoti, kad atleidžiant administracijos direktoriaus pavaduotoją, siekiama sukelti didžiulį socialinių išmokų gavėjų (įskaitant ir karo pabėgėlius iš Ukrainos) nepasitenkinimą savivaldybės vadovais, nes neliks galimybės jiems pervesti piniginės paramos, tokiu būdu bus reikalaujama patvirtinti administracijos direktoriaus pareigoms akivaizdžiai netinkantį Darbo partijos tarybos narį Antaną Burinską, kuris jau kartą pasitraukė iš atsakingų Kalvarijos savivaldybės mero pareigų, dirbęs vos tris mėnesius. Esu tikras, kad tokiu įtemptu laikotarpiu, kaip ir Seime, reikia dirbti kartu. Yra dedamos ypatingos pastangos pagalbai Ukrainos karo pabėgėliams, pradėti svarbūs projektai ir darbai, negalima leisti sukelti vienoje svarbiausių savivaldybių chaosą, kuriuo tikrai pasinaudotų priešiški judėjimai ar net priešiškų valstybių politikai, todėl, gerbiami partijų lyderiai, kreipiuosi į Jus šiuo atviru laišku ir prašau skubiai imtis atsakingų veiksmų siekiant užkirsti kelią minėtoms grėsmėms. Tikiuosi, kad Jums nepritrūks ryžto ir pavyks sutelkti Jūsų atstovaujamų partijų Kalvarijos savivaldybės tarybos narius bendram darbui su meru ir mero komanda, kuri, suprasdama situacijos svarbą, yra pasiruošusi konstruktyvioms deryboms. Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis“

Parengė Jurgis Švedas, Paulius Liškauskas