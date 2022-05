Karo Ukrainoje apžvalga – gegužės 23 d., pirmadienis

Iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinės:

Okupantai bando išlaikyti anksčiau užimtas pozicijas Charkivo srityje: jie kovoja ir stiprina policijos režimą privažiuojamuosiuose keliuose.

Priešas bandė veržtis prie Dolgenkojės kaimo, bet patyrė nuostolių ir pasitraukė.

Severodonecko kryptimi priešas surengė puolimą netoli Toškivkos.

Baltarusijos kariuomenė vykdo žvalgybą ir dislokuoja papildomus dalinius Gomelio srities pasienio rajonuose.

JAV Karo tyrimų institutas (ISW) pažymi, kad Rusija siekia atidaryti naują priešakinę liniją į šiaurę nuo Popasnos, kad užbaigtų apsuptį aplink Severodonecką. Tuo pat metu jos pajėgos ketina judėti į vakarus link Bachmuto. Rusai greičiausiai stengsis išlaikyti pozicijas į vakarus nuo Šiaurės Doneco upės ir atremti ukrainiečių atakas (o ne trauktis per upę), kad užkirstų kelią tolesniam ukrainiečių veržimuisi į Iziumą. Rusijos okupacinės pajėgos Mariupolyje ir jo apylinkėse toliau tęsia filtravimo ir deportacijos procedūras. Tikėtina, kad okupantai ruošiasi atnaujinti puolimą pietų kryptimi. Be to, ISW pažymi, kad užpuolikai ir toliau bandys aptverti Severodonecką ir Lysičanską (bent jau iš pietų pusės), kad nutrauktų Severodonecko-Lysičansko greitkelio susisiekimą su likusia Ukrainos dalimi.

Per pirmuosius tris “specialiosios karinės operacijos” mėnesius Rusija tikriausiai patyrė panašius nuostolius kaip Sovietų Sąjunga per devynerius metus trukusį karą Afganistane. Dėl prastos žemo lygio taktikos, ribotos oro priedangos, lankstumo stokos ir vadovybės požiūrio, kuri pasirengusi sustiprinti nesėkmes ir kartoti klaidas, derinio didelis aukų skaičius Donbaso puolime vis didėja. Praeityje Rusijos visuomenė jautriai reagavo į aukas, patirtas per šalies sukeltus karus. Didėjant Ukrainoje patirtų nuostolių skaičiui, jie taps akivaizdesni, o visuomenės nepasitenkinimas karu ir noras jį išreikšti gali didėti.

Ukrainos Ginkluotųjų pajėgų operatyvvinė „Pietų“ vadovybė praneša, kad naujausias Rusijos laivas “Admiral Makarov” iš Sevastopolio pajudėjo priešo grupuotės Juodojoje jūroje link. Didėja raketų atakų grėsmė. Pažymima, kad padėtis Odesos regione yra stabili ir kontroliuojama. “Tačiau atsižvelgiant į tai, kad vienas naujausių Juodosios jūros laivyno laivų “Admirolas Makarovas” iš Sevastopolio išplaukė į septynių didelių desantinių laivų ir dviejų raketinių laivų grupuotę Juodojoje jūroje, raketinių atakų tikimybė vis dar didėja”, – teigiama ataskaitoje.

Dėl liūčių Donecko srities Mariupolio miestas virto Venecija, po miestą kartu su lietaus vandeniu pasklido lavonų nuodai. Kiekviena audra priartina epidemijos grėsmę, o okupantai ir toliau ignoruoja sanitarines problemas ir užsiima tik “gražių paveikslėlių” kūrimu su išgalvotais teiginiais, kad “gyvenimas pagerėjo”, – perspėjo miesto mero patarėjas Piotras Andriuščenka. Pasak jo, iš Mariupolio vėl turi būti evakuoti žmonės.

“…Kaip ir reikėjo tikėtis, liūtys miestą pavertė Venecija. Dėl užsikimšusių lietaus nuotekų ir kanalizacijos lietaus vanduo kartu su šiukšlėmis, pūvančiomis atliekomis ir lavonų nuodais pasklinda po visą miestą. Epidemijos grėsmė tampa realybe sulig kiekvienu griaustiniu…”, – sakė Mariupolio mero patarėjas.

Garsieji “banderomobiliai” (arba šiuolaikinės tačankos – kam labiau kas patinka), kurių bijo okupantai, su amerikietiškais automatiniais granatsvaidžiais Mk 19 jau dirba Ukrainos ginkluotosiose pajėgose.

Rusijos bandymai sutrikdyti JAV ginklų tiekimą Ukrainai yra pasmerkti žlugti, sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake’as Sullivanas.

„Turime diversifikuotą ir stabilią šių ginklų tiekimo į Ukrainą grandinę. Taigi, net jei susiklostys aplinkybės, kad rusai galės nusitaikyti ir pataikyti į bet kokį Ukrainoje esantį krovinį, strateginiu požiūriu tai nesutrikdys mūsų teikiamos karinės pagalbos“, – sakė Sullivanas.

Charkivo srities Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos centro direktoriaus pavaduotojas Anatolijus Torianikas praneša, kad nuo karo pradžios Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Charkivo garnizono gelbėtojai visiškai išvalė nuolaužas 98 vietose, iš po kurių buvo ištraukta 150 žuvusiųjų kūnų.

Jis taip pat sakė, kad vykdydami pareigas žuvo 5 žmonės (2 gelbėtojai, atvykę gesinti gaisro, kilusio dėl apšaudymo ir papuolę į naują apšaudymą, ir 3 išminuotojai). 7 išminuotojai buvo sužeisti tarnybos metu.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Chersono gyventojų skaičius sumažėjo nuo 300 000 iki 170 000-180 000. Tačiau saugių kelių iš miesto nebuvo ir dabar nėra. Apie tai praneša Chersono meras Igoris Kolychajevas. “Saugiai išvykti iš Chersono neįmanoma. Nuo gegužės 1 d., žmonėms bandant išvykti per Snigyrevką, Davidovo Brodą, susidarė labai didelės, daugelio kilometrų ilgio kolonos – tiek įvažiuoti, tiek išvažiuoti iš laikinai okupuotos teritorijos. Žmonės ten stovi apšaudomi “gradų”, yra daug sužeistųjų, yra žuvusių. Tai baisus metas Chersonui ir visai Chersono sričiai”, – sakė jis.

Jis pažymėjo, kad žmonės stengiasi išvykti Melitopolio kryptimi, nors ten tebėra daug patikros postų ir visi ten važiuoja “gal pasiseks”. “Saugiau, žinoma, judėti okupuoto Krymo kryptimi. Nors ir čia yra niuansų. Daugybė žmonių vyksta į Krymą ir laukia, kas bus toliau su Chersonu ir Chersono sritimi. Kartais žmonės išvyksta, paskui grįžta, prasideda apšaudymas ir jie vėl išvyksta. Daug jūreivių, kuriems teko vykti į reisus, išvyko. Per Krymą jie vyksta į Turkiją, Gruziją”, – sakė Kolychajevas.

Vokietijos koalicijos parlamento nariai įspėja, kad padaugėjo Rusijos kibernetinių atakų prieš Vokietijos įmones. Situacija apibūdinama kaip itin įtempta.

“IT saugumo padėtis Vokietijoje vis dar laikytina itin įtempta”, – sakė Parlamento žvalgybos priežiūros komiteto narys Konstantinas von Notzas.

Jo teigimu, per pastarąsias kelias savaites iš karto buvo užpulti keli Vokietijos strateginės infrastruktūros srities paslaugų teikėjai.

“Dabar stebime, kaip išpuoliai plinta į kitas sritis”, – teigia Nozas.

Laisvosios demokratų partijos (FDP) atstovas Stefanas Thome sakė, kad Vokietija “vienareikšmiškai” vertina kibernetines atakas kaip “Rusijos prezidento Vladimiro Putino karinių veiksmų tęsinį”.

“Kuo didesnį spaudimą patiria Putinas, nesvarbu, ar tai būtų Vakarų sankcijos, ar nesėkminga jo kariuomenės veikla Ukrainoje, tuo labiau reikia tikėtis didelio masto išpuolių prieš Vokietiją”, – sakė jis.

Šie išpuoliai “gali paveikti ne tik valstybės institucijas, bet vis labiau ir ekonomiką”, – perspėjo Tomae.

Sebastianas Fiedleris, SPD frakcijos ekspertas finansinių nusikaltimų klausimais, šiuos įsilaužėlių veiksmus pavadino tik galimų tolesnių išpuolių pranašyste. “Rusijos įsilaužėliai yra vieni agresyviausių ir labiausiai patyrusių pasaulyje”, – pabrėžė jis.