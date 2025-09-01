Šiemet rugsėjo 1-oji Kazlų Rūdoje pažymėta dar viena svarbia pradžia – oficialiai duris atvėrė Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus pradinės mokyklos daugiafunkcinė salė. Daugiau kaip 400 kv. metrų ploto salė nuo šiol laukia ne tik įvairių sporto šakų sportininkų, bet ir meno kolektyvų pasirodymų.
Modernus statinys Kazlų Rūdoje pastatytas pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, kurioje Kazlų Rūdos savivaldybė dalyvavo kartu su Kauno rajono savivaldybe. Ši programa skirta mažinti atotrūkiui tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų. Projektas nuo idėjos iki įgyvendinimo truko ketverius metus.
Salės atidarymo renginyje dalyvavęs Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sakė, kad šios salės atidarymas yra žingsnis į priekį visai Kazlų Rūdos ugdymo sistemai. Nukirpęs salės atidarymo juostą jam atitekusią dalelę meras atidavė moksleivei, išreikšdamas viltį, kad naujoji salė dabartinių pradinukų kartai teiks galimybę gyventi aktyviai ir tuo džiaugtis.
„Tūkstančiai miesto ir savivaldybės vaikų pagaliau turės jų vertą sporto ir kitų veiklų salę. Daugybė miestiečių taip pat ja galės naudotis dalyvaudami Kazlų Rūdos sporto centro ar Visuomenės sveikatos centro užsiėmimuose“, – sakė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus pradinės mokyklos daugiafunkcinė salė įrengta kaip mokyklos komplekso dalis. Joje galima žaisti kvadratą, mini futbolą, krepšinį, tinklinį, tenisą, atlikti akrobatikos ir lengvosios atletikos pratimus, taip pat galima organizuoti meno kolektyvų repeticijas, neformalius užsiėmimus. Pastate yra persirengimo, dušų ir WC patalpos, mokytojų kabinetas. Šilumą pastatui gamina ir tiekia šilumos siurbliai, elektros energiją gamina ant pastato stogo įrengta 30kW fotovoltinė saulės jėgainė.
Mokyklos daugiafunkcinės salės statybos darbų užsakovas buvo Kazlų Rūdos savivaldybė, statybos darbus atliko UAB „Stafas“.