Spalio 17 d. Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre atidaryta Europos Parlamento nario Aurelijaus Verygos inicijuoto respublikinio fotografijų konkurso „Drąsa rinktis pačiam“ darbų paroda.
Joje eksponuojamos moksleivių fotografijos, atspindinčios sveiką gyvenimo būdą, prasmingus pasirinkimus ir drąsą būti savimi.
Tarp parodoje pristatomų kūrinių – ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos absolventės Vaivos Leskauskaitės fotografija. Kovo mėnesį vykusiame konkurse V. Leskauskaitės darbas buvo įvertintas kaip vienas geriausių – ji tapo viena iš nugalėtojų ir kartu su kitais moksleiviais iš įvairių Lietuvos miestų gegužę lankėsi Europos Parlamente.
„Ryžtas dalyvauti konkurse, laimėta kelionė į Strasbūrą, fotografijų eksponavimas keliaujančiose po Lietuvą parodose, o ateityje – galbūt ir personalinės kūrybos pristatymas. Čia tik dalis patirčių, kurios Vaivos gyvenime atsirado išdrįsus žengti pirmą žingsnį ir išnaudojus atsivėrusią galimybę“, – teigė gimnazijos direktorė dr. Irma Spūdytė.
Paroda Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre veiks iki lapkričio 16 dienos.
Informaciją pateikė Laurita Baubonienė