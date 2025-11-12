Lapkričio 11 d. Kazlų Rūdoje lankėsi legendiniai Lietuvos krepšininkai – olimpinis čempionas Valdemaras Chomičius ir Europos čempionas Virginijus Praškevičius.
Svečiai pirmiausia susitiko su savivaldybės meru Mantu Varaška ir savivaldybės administracijos atstovais. Susitikimo metu buvo kalbama apie sporto svarbą jaunimo ugdyme, krepšinio tradicijų tęstinumą Kazlų Rūdoje.
Po susitikimo krepšinio legendos Kazlų Rūdos sporto centre jauniesiems sportininkams pasakojo į ką reikėtų atkreipti dėmesį siekiant gerų sportinių rezultatų, kalbėjo apie disciplinos, atkaklumo ir komandinio darbo reikšmę.
Po diskusijų vyko bendra treniruotė, kurią vedė patys čempionai – tai suteikė jaunimui ne tik motyvacijos, bet ir unikalią galimybę mokytis iš tikrų krepšinio meistrų.