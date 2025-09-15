Kazlų Rūdos diskgolfo lygos „Sporto centro Taurė‘ 2025“ trečiasis sezonas artėja prie pabaigos.
Po rugsėjo 14-ąją vykusių šio žaidimo entuziastų pasirodymo lieka paskutinis etapas, kuris vyks Jonavoje. Pabaigtuvės numatytos spalio 5 dieną. Na, o sekmadienį, Kazlų Rūdos miesto parke vykęs penktasis etapas pažymėtas asmeniniais rekordais, taip pat aukštais rezultatais, jei lyginsime trečius metus skaičiuojančius visų etapų rezultatus. Varžybos, kaip visuomet vyko dvejose meistriškumo grupėse – MPO (metrix 850+) ir MA4 (metrix iki 849). Kaip parodė varžybų rezultatai, intriga kovojant dėl prizinių vietų galutinėje įskaitoje išlieka abejose grupėse.
MPO (metrix 850+) grupėje nuo pat pirmų atkarpų į lyderius šovė Arnas Stankevičius ir Jonas Gruzdys. Po pirmojo rato su rezultatu „-6“ pirmavo A.Stankevičius, lenkdamas minėtą varžovą vienu tašku, tačiau antrajame rate jam tokio paties rezultato pademonstruoti nepavyko. Tuo tarpu J.Gruzdys, kokia aukšta nata pradėjo, tokia ir baigė varžybas, antrajame rate netgi pagerindamas rezultatą ir abu ratus baigęs su rezultatu „-11“. Tokiu būdu jis užtikrintai laimėjo penktąjį etapą. A.Stankevičius su rezultatu „-6“ liko antras, na o trečiąją vietą kiek netikėtai iškovojo Aivaras Stankevičius, kuris kaip reikiant driokstelėjo antrajame rate, kurį baigė su rezultatu „-5“. Mūsų žiniomis, tai asmeninis geriausias rato A.Stankevičiaus rezultatas. Bendras pasirodymo varžybose jo rezultatas buvo „-2“.
Bendroje šios grupės įskaitoje lyderiu toliau išlieka Mantas Kopūstinskas (20 taškų). Po 19 taškų turi antrą ir trečią vietas besidalinantys Arnas Stankevičius ir Mantas Martinaitis. Galutiniai rezultatai ko gero dar nemenkai pakoreguos esamas turnyrinės lentelės pozicijas, kadangi galutinėje įskaitoje bus skaičiuojami penki iš šešių geriausi pasirodymo rezultatai.
Didesnės intrigos kalbant apie etapo nugalėtojo poziciją nebuvo MA4 (metrix iki 849) grupėje. Joje pirmąjį ratą geriausiu rezultatu įveikė Martynas Klimavičius (jo rezultatas buvo „-1“). Antrajame rate jis išlaikė lyderio pozicijas ir finišavo su „+4“. Antrąją vietą šioje grupėje iškovojo Nerijus Guzaitis („+8“), trečias – Robertas Jasiliūnas („+11“). Šiame etape nebuvo vienvaldžio lyderio L.Beliausko, tad nieko keisto, kad po penkių etapų jis kristelėjo į trečią poziciją. Šiuo metu lyderiauja bendroje įskaitoje M.Klimavičius, antras – Tomas Vaišnora. Kaip jau minėjome, galutinėje įskaitoje bus fiksuojami geriausi penki šešių etapų rezultatai, tad finišo tiesioji panašu, dar galutines pozicijas šioje grupėje taipogi pakoreguos.