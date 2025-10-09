Spalio 5-ąją finišavo trečiasis Kazlų Rūdos diskgolfo lygos „Sporto centro Taurė‘ 2025“ sezonas, kurio metu paaiškėjo šių metų nugalėtojai bei prizininkai.
Šešių etapų turnyrų maratone, prasidėjusių dar gegužės mėnesį, šįmet sudalyvavo iš viso per trisdešimt dalyvių. Skirtingai nei anksčiau, nuo šio sezono varžybos buvo vykdomos dvejose kategorijose, MPO (metrix 850+) ir MA4 (metrix iki 849), tad šiais metais turime ir du čempionus.
Į Jonavoje vykusį puikiai sutvarkytą, gerai prižiūrimą Pušyno diskgolfo parką, kuriame vyko paskutinis etapas, kad ir nelepino oras, atkeliavo 17 diskgolfo mėgėjų.
Žvelgiant į bendruosius pirmų penkių etapų rezultatus, ypač daug intrigos „užsisuko“ MPO (metrix 850+) grupėje, kur į čempiono titulą teoriškai galėjo pretenduoti net penki iš šešių jose startavusių dalyvių. Baigiamasis etapas sėkmingiausiai susiklostė Jonui Gruzdžiui, kuris sudėtingas trasas po dviejų ratų įveikė su rezultatu „+7“. Antrąją vietą iškovojo vos vienu tašku nuo jo atsilikęs Mantas Kopūstinskas. Na ir trečias finišavo šio parko šeimininkas Rytis Strelkauskas (jo rezultatas – „+13“).
Apibendrinant viso sezono rezultatus, paaiškėjo, jog turime naują čempioną. Pagaliau šventė atėjo į Manto Kopūstinsko kiemą, kuris tapo „Sporto centro Taurė‘ 2025“ čempionu, nors ankstesniais sezonais vis likdavo antras. Tris metus siekęs šio titulo Mantas vienu tašku (24 taškai) aplenkė praėjusio sezono nugalėtoją Joną Gruzdį (23 taškai). Trečiąją vietą su 22 taškais iškovojo Arnas Stankevičius, pora taškų apšokęs Vitoldą Jakelaitį (20 taškų).
Kur kas daugiau aiškumo buvo MA4 (metrix iki 849) grupėje. Joje šių varžybų favoritas Laurynas Beliauskas lyderiavo tiek paskutiniame etape, tiek bendroje įskaitoje. Jo rezultatas įveikus du ratus buvo „+28“. Jis tapo ne tik paskutinio etapo nugalėtoju, bet ir čempionu bendroje įskaitoje. L.Beliauskas šioje grupėje laimėjo keturis etapus iš penkių galimų ir kitame sezone jį matysime jau MPO (metrix 850+) diskgolfo mėgėjų gretose. Antrąją vietą šeštajame etape iškovojo Nerijus Guzaitis (jo rezultatas „+32“). Bendroje įskaitoje šis sportininkas liko ketvirtas. Iki prizinio trejetuko jam pritrūko vos vieno taško… Trečiąją vietą paskutiniame šio sezono etape iškovojo Robertas Jasiliūnas, tik paskutinėse antrojo rato trasose vienu tašku (rezultatas „+41“) aplenkęs Rimvydą Petrukaitį.
Nors ne itin sėkmingai šis etapas susiklostė Martynui Klimavičiui ir Tomui Vaišnorai, tai nesukliudė šiems diskgolfo mėgėjams bendroje įskaitoje pasidalinti atitinkamai antrąja ir trečiąja vietomis.