KAFF-MAFF III lygos šio sezono futbolo pirmenybės pasiekė kulminaciją. Puikiai sezoną pradėjusiems dukart šios lygos nugalėtojams, šiais metais taip pat lyderiaujantiems Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ futbolininkams pastaruoju metu niekaip nepavyksta padėti galutinio taško trečią kartą čempionų titului užsitikrinti.
Tai komanda galėjo padaryti likus keturiems turams iki pirmenybių pabaigos. Kazlų Rūdos futbolininkai kluptelėjo išvykoje rezultatu 1:2 nusileisdami Raseinių „Danspin-KKSC“ vienuolikei.
Taškų ji negavo ir Prienuose, kur spalio 30-ąją, turėjo pripažinti rezultatu 2:7 „Nemunas B“ komandos pranašumą. Dar vienas šansas D.Gabuževičiaus treniruojamai komandai buvo lapkričio 2-ąją namų aikštėje vykusioje akistatoje prieš Kėdainių „Nevėžio“ dublerių komandą.
Pakilios nuotaikos Kazlų Rūdos stovykloje vyravo iki 88 minutės, kuomet aikštės šeimininkai pirmavo rezultatu 3:2. Deja, persvara išslydo iš rankų ir varžovai rezultatą išlygino – 3:3, o tai reiškė, kad KAFF-MAFF III lygos nugalėtojo klausimas spręsis lapkričio 9 dieną Jurbarke, kur „Kazlų Rūda“ susirems su pagrindiniu konkurentu į šią poziciją „Imsrė“ vienuolike.
Kazlų Rūdos ekipai, siekiančiai užsitikrinti nugalėtojo titulą, užtektų lygiųjų. Mūsų žiniomis, nesėkmės atveju, gali prireikti ir papildomų rungtynių neutralioje teritorijoje…
Grįžtant į rungtynes su Kėdainių „Nevėžio B“ vienuolike, jos Kazlų Rūdos komandai klostėsi gana permainingai.
Nesusiklosčiusių keleto rungtynių fone „Kazlų Rūdos“ komandą lydėjo ir tai, kad joje buvo eilė traumuotų futbolininkų, kurie komandai padėti tiesiog fiziškai negalėjo. Neturėjusi kur trauktis Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ gana solidžiai pradėjo mačą. Aikštės šeimininkai nieko nelaukdami pradėjo spausti varžovus prie savų vartų nuo pat pirmų rungtynių minučių ir tai davė rezultatą. Dar 6-ąją minutę baudos aikštės prieigose pasitvarkęs kiek kamuolį A.Brokas mostelėjo taip, kad šis suspurdėjo kėdainiečių vartų tinkle – 1:0.
Tiesa, ne be spragų buvo ir Kazlų Rūdos komandos gynyba. Viename iš epizodų, 12-ąją minutę skyle gynyboje pasinaudojo vidury baudos aikštės prieigų kamuolį gavęs K.Rukuiža, kuris čia pat atsidūrė vienas prieš D.Besarabovą ir pasiųsdamas kamuolį į vartų tinklą, rezultatą išlygino – 1:1.
Žaidimas apsilygino ir komandos paeiliui, tai viena tai kita daugiau kontroliavo kamuolį. Perkopus kėliniui į antrąją pusę, už nederamą elgesį buvo išprašytas iš aikštės vienas iš svečių futbolininkų ir kėdainiečiai toliau rungtynes tęsė dešimtyje.
Nepaisant to, aikštės šeimininkams lengviau nebuvo. Kėlinio pabaigoje iš baudos aikštės prieigų kamuolį galingu smūgiu į „Kazlų Rūdos“ komandos vartų tinklą pasiuntė Illia Tymoshenko, išvesdamas varžovų komandą į priekį 2:1. Visas viltis pakeisti rungtynių scenarijų Kazlų Rūdos komanda atidėjo antram kėliniui.
Jau pirmomis jo minutėmis Kazlų Rūdos komandos futbolininkai mėgino perimti rungtynių iniciatyvą ir pakreipti jas sau naudinga linkme. Buvo ne vienas aštresnis epizodas prie svečių vartų, bet vis pritrūkdavo tai papildomo lietimo prie kamuolio, tai svečiai sėkmingai apsigindavo. Kazlų Rūdos komandoje puolimą pagyvino, po trijų mėnesių priverstinės pertraukos, aikštėje pasirodęs Justas Paškauskas. Jo indėlis greitai pasimatė. Įpusėjus antram kėliniui, 65-ąją minutę, viename iš epizodų puolime, kamuolys buvo siunčiamas varžovų gynėjams už galvų ir pirmas prie kamuolio suskubęs J.Paškauskas, atsidūręs vienas prieš vartininką, pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 2:2.
Aikštės šeimininkams atsirado viltis pakeisti dvikovos tėkmės kryptį, tačiau laikas ėjo ir nerimo Kazlų Rūdos stovykloje vis daugėjo. Džiaugsmo pliūpsnį Kazlų Rūdos komanda išgyveno 80-ąją minutę, kuomet komandos lyderis I.Raštutis brovėsi su kamuoliu pro varžovų gynėją ir paskutinę akimirką šovė jį į svečių vartų kamputį, taip išvesdamas Kazlų Rūdos komandą į priekį 3:2.
Kapsėjo ilgai trunkančios minutės, rungtynės artėjo prie pabaigos ir rodėsi, kad jau KAFF-MAFF III lygos nugalėtojo titulas ranka pasiekiamas, deja…
Užteko vieno neapdairaus epizodo, kuomet 88-ąją minutę nesaugomas baudos aikštės prieigose gavęs kamuolį Jaden Alex Lozano jį kiek pasitvarkė ir pasiuntė į Kazlų Rūdos vartų tinklą – 3:3.
Kovingos rungtynės netrukus baigėsi. Kazlų Rūdos komandai taško neužteko ir visos viltys dabar keliauja į Jurbarką…