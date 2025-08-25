Į Kazlų Rūdą po tarpsezonio pertraukos sugrįžo jo didenybė futbolas, o su juo į miesto futbolo aikštę ir „Kazlų Rūdos“ futbolininkai, kurie KAFF-MAFF III lygos futbolo pirmenybėse dar turi nebaigtų pirmojo rato varžybinių reikalų su kai kuriomis komandomis. Viena iš tokių rugpjūčio 24-ąją buvo ligšioliniai lygos lyderiai Jurbarko „Imsrės“ futbolininkai.
Po greitai praūžusios tarpsezonio pertraukos, Kazlų Rūdos komanda pasipildė savo gretose dar vienu solidžiu futbolininku. Ekipai siekti pergalių nuo šiol padės ir Darius Isoda, kurio bent vietos futbolo bendruomenei pristatinėti nereikia. Jo debiutas gynybinėje grandyje aikštės šeimininkų gretose buvo gana ženkliai jaučiamas.
Nuo pat pirmų minučių dvikovoje su „Imsre“ dominuoti pradėjo Kazlų Rūdos komandos futbolininkai. Jau 7-ąją rungtynių minutę prie svečių vartų skambėjo pirmieji pavojaus varpai, kai su kamuoliu kūręs aikštės kraštu A.Brokas atliko perdavimą baudos aikštėn įsiveržusiam Ignui Raštučiui, tačiau pastarajam pritrūko tikslumo.
Po dešimties minučių vėl tas pats atakos tandemas ardė dirvonus varžovų aikštės pusėje. Po A.Broko skersuoto kamuolio, jį baudos aikštėje galva į vartų plotą galva pamėgino nukreipti „Kazlų Rūdos“ komandos puolėjas I.Raštutis, tačiau optinis taikiklis vis neklausė ir įvarčio nebuvo.
18-ąją minutę iš baudos aikštės prieigų mostelėjo P.Kuconis, tačiau viskas baigėsi kampiniu prie Jurbarko komandos vartų, o po jo didesnio pavojaus varžovai išvengė. Perkopus kėliniui į antrą pusę, 26-ąją minutę vėl ramybės nebuvo „Imsrės“ vartininkui. Po I.Raštučio reido baudos aikštėje ir perdavimo D.Kazlauskui, pastarojo smūgiuotas kamuolys pro abiejų komandų žaidėjų tarpus jau skriejo vartų link, tačiau paskutinę akimirką jurbarkiškių futbolininkai kamuolį išmušė.
Pirmoji laimės valanda aikštės šeimininkams išmušė 28-ąją rungtynių minutę. Eilinį kartą su kamuoliu varžovų baudos aikštėje veržėsi I.Raštutis, kuris suklaidino vartininką ir pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 1:0.
Po praleisto įvarčio varžovai kontrargumentų neturėjo, futbolo madas toliau diktavo Kazlų Rūdos komanda. 31-ąją minutę apie save vėl priminė P.Kuconis, kuris vėl baudos aikštės prieigose „užkabino“ kamuolį taip, kad šis leidosi iškart už varžovų vartų skersinio. Praėjus vos porai minučių po šio epizodo, Jurbarko komanda sulaukė antrojo lauknešėlio. Iš aikštės gilumos gavęs perdavimą su kamuoliu I.Raštutis nuskuodė prie svečių baudos aikštės ir padvigubino Kazlų Rūdos komandos persvarą – 2:0.
Pirmam kėliniui keliaujant prie pabaigos, „Kazlų Rūdos“ komanda turėjo realius šansus vėl pasižymėti. Tokios progos išnaudoti nepavyko J.Česlauskui. Po I.Raštučio perdavimo, baudos aikštėje atsidūręs su kamuoliu gana patogioje padėtyje, aikštės šeimininkų futbolininkas vienu lietimu mėgino nukreipti kamuolį į vartų plotą, tačiau kamuolys skriejo ne pagal pageidavimus, šalia vartų. Varžovai realių galimybių pasižymėti pirmame kėlinyje iš esmės neturėjo.
Antroje rungtynių pusėje dvikovos scenarijus iš esmės nesikeitė. Kampiniai prie varžovų vartų, neišnaudotos progos puolime ir tarp jų dar du įmušti įvarčiai – toks aikštės šeimininkų rungtynių turinys antrame kėlinyje. Įžanga į trečią įvartį buvo 52-ąją rungtynių minutę, kuomet po T.Raštučio perdavimo, į hetriką nusitaikė I.Raštutis, tačiau vartininkas smūgiuotą kamuolį atrėmė. Ko nepavyko padaryti Ignui, tą padarė A.Brokas, kuomet F.Petrovas iš aikštės vidurio pasiuntė į baudos aikštę kamuolį Kazlų Rūdos komandos saugui ir jis tiksliu smūgiu padidino aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 3:0.
Visgi augančią „Kazlų Rūdos“ komandos persvarą varžovai pristabdė, mušdami kiek kuriozinį įvartį. 68-ąją minutę, keliant kampinį prie Kazlų Rūdos komandos vartų. B.Buzevičius nuo kampinio gairelės keliamą kamuolį tiesiog „įsuko“ į Kazlų Rūdos vartų tinklą. Jis skriejo tokia trajektorija, kad kelionę tęsė pro tolimo virpsto viršutinį kampą – 3:1.
70-ąją minutę I.Raštutis galėjo sugrąžinti trijų įvarčių skirtumą, tačiau nuo šio gelbėjo Jurbarko vartininko R.Švabausko meistriškumas. Jis aikštės šeimininkų lyderio baudos aikštėje smūgiuotą kamuolį atrėmė. Hetriką atkaklus I.Raštutis vis tiek pasiekė. Rungtynių pabaigoje, 88-ąją minutę jis padėjo tašką. Prasiverždamas su kamuoliu pro du varžovus, Ignas pasiuntė jį į vartų tinklą ir įtvirtino Kazlų Rūdos komandos pergalę 4:1. Tai leido aikštės šeimininkams susigrąžinti lyderio poziciją pirmenybėse. Nors antroje vietoje žengiantys Jurbarko futbolininkai turi tiek pat taškų, tačiau jie šiuo metu sužaidę dviem rungtynėmis daugiau.