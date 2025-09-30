Aštuntąją pergalę iš devynių galimų KAFF-MAFF III lygos futbolo pirmenybėse iškovojo Dariaus Gabuževčiaus treniruojama Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ komanda, kuri savoje aikštėje rugsėjo 27 d., sausu rezultatu 6:0 (4:0) pranoko Kybartų „Sveikata B“ vienuolikę.
Hetriku šiame mače pasižymėjo Ignas Raštutis, po įvartį pridėjo Paulius Kuconis, Justas Česlauskas ir Dovydas Kazlauskas. Šiuo metu Kazlų Rūdos komanda tūno antroje turnyrinės lentelės vietoje. Vienintelė pirmenybėse nepralaimėjusi komanda su 25 taškais nuo einamųjų lyderių Jurbarko „Imsrės“ atsilieka vienu tašku, tačiau varžovai sužaidę trimis rungtynėmis daugiau.
Na, o akistata su kybartiškiais prasidėjo be didesnės žvalgybos. Jau 6-ąją rungtynių minutę, aikštės šeimininkams lankantis varžovų aikštės pusėje, po kamuolio perdavimo iš dešinio krašto, baudos aikštėje, vienu lietimu kamuolį „uždarė“ Ignas Raštutis, išvesdamas „Kazlų Rūdos“ komandą į priekį – 1:0. Po penkių minučių kamuolys vėl suspurdėjo varžovų vartų tinkle. Tuomet, po Tomo Raštučio skersuoto kamuolio iš kairio krašto, baudos aikštėje vėl vienu lietimu kamuolį „uždarė“ Justas Česlauskas – 2:0.
Po šio smūgio kuriam laikui prie abiejų vartų nusistovėjo didesnė/mažesnė ramybė. Vėliau atakų sūkurį pradėjo sukti varžovai. Įsibėgėjus rungtynėms, pirmo kėlinio viduryje svečiai galėjo sušvelninti rezultatą. Kybartiškiams keliant kamuolį nuo kampinio gairelės, vienas iš varžovų gana aukšta trajektorija baudos aikštėje siuntė jį į Kazlų Rūdos komandos vartus.
Nors D.Besarabovas kamuolio nesiekė, tačiau jį išmušė arti vartų linijos buvęs Kristupas Besarabovas. Čia pat varžovai sulaukė ir atsako. 25-ąją minutę Kazlų Rūdos komandos futbolininkams užgulus varžovų baudos aikštę, kamuolys buvo perduotas prie pat baudos aikštės buvusiam P.Kuconiui, kuris kamuolį siuntė į Kybartų vartų kampą.
Nors svečių vartininkas kamuolį lietė, šis pasiekė vartų tinklą – 3:0. Į praleistą įvartį „Sveikata B“ ekipa vėl atsakė aštriu epizodu: priartėjus prie baudos aikštės šeimininkų vartų varžovo smūgiuotas kamuolys atšoko nuo vartų virpsto, čia pat baudos aikštę „išvalė“ kamuolį pasiųsdamas už galinės linijos K.Besarabovas.
Savo žaidimą puolime ne vien mušamais įvarčiais, bet ir galingais išpuoliais paįvairino ir aikštės šeimininkai. 32-ąją minutę vienas prieš varžovų vartus su kamuoliu buvo atsidūręs J.Česlauskas, bet jo smūgiuotą kamuolį vartininkas atrėmė.
Na, bet jau kitame epizode vėl buvo žvanginamas kybartiškių vartų tinklas. 39-ąją minutę dėl aukštai į baudos aikštę skriejusio kamuolio kibo į dvikovą su varžovų vartininku I.Raštutis. Kazlų Rūdos komandos puolėjas laimėjo šią dvikovą. Jis užvaldė kamuolį, kurį ir nukreipė į tuščius vartus – 4:0.
Panašus rungtynių scenarijus rutuliojosi ir antrajame kėlinyje. 48-ąją minutę atakos smaigalyje su kamuoliu buvo atsidūręs T.Raštutis, kuris mėgino perkelti jį baudos aikštėje per vartininką, tačiau „Sveikata B“ vartininkas kamuolį sukrapštė.
Tai ko nepavyko padaryti Tomui, tą 50-ąją minutę padarė Dovydas Kazlauskas, kuris eilinės Kazlų Rūdos atakos metu baudos aikštėje suklaidino vartininką ir pasiuntė kamuolį į jų tinklą – 5:0. Toliau sekė iš aikštės šeimininkų pusės keleto neišnaudotų progų serija. 55-ąją minutę baudos aikštėje puikią galimybę pasiųsti kamuolį į vartų tinklą turėjo R.Gruzdys, tačiau kamuolys nuo kojos kiek „nusipjovė“. 62-ąją minutę pro kelis varžovus su kamuoliu nėrė I.Raštutis, tačiau baigiamojoje fazėje smūgiuotas kamuolys skriejo virš vartų.
Po kelių minučių tas pats futbolininkas buvo gavęs kamuolį vos kelių metrų atstumu nuo vartų, tačiau kamuolys įsigudrino praskrieti pro vartų viršų. 75-ąją minutę, po T.Raštučio perdavimo, tas pats Kazlų Rūdos komandos puolėjas šovė kamuoliu į tuščius vartus, tačiau kamuolys „nusipjovė“ ir vėl įvarčio nebuvo.
Visgi tašką rungtynėse Ignas Raštutis padėjo paskutinėmis rungtynių sekundėmis. Jis baudos aikštėje būdamas su kamuoliu jau nebeklydo, pasiuntė jį į vartų tinklą.
Rezultatas 6:0 ir daugiau nei užtikrinta Kazlų Rūdos komandos pergalė.