KAFF-MAFF III lygos futbolo pirmenybės po truputį keliauja prie pabaigos. Dabartiniams jos lyderiams Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ futbolininkams lieka dar trejos rungtynės, po kurių žinosime, ar Suvalkijos krašto komanda taps šių pirmenybių čempionais paeiliui jau trečią kartą.
Šiai pozicijai įtvirtinti Dariaus Gabuževičiaus treniruojamai komandai tereikia laimėti iš likusių mačų vienerias rungtynes… Į nugalėtojo titulą teoriškai gali dar kėsintis Jurbarko „Imsrė“, Kėdainių „Nevėžis B“. Su šiais varžovais Kazlų Rūdos komanda turėtų susitikti artimiausiu metu, tad laukia įdomios sezono pabaigtuvės.
Na, o pastarasis mačas, kuriame FK „Kazlų Rūda“ šventė pergalę, vyko sekmadienį, spalio 12 dieną su Prienų „Nemunas B“ vienuolike, su kuria taipogi dar laukia atsakomasis vizitas. Kazlų Rūdoje vykusioje akistatoje aikštės šeimininkams negalėjo padėti keletas lyderių – Ignas ir Tomas Raštučiai, Kristupas Besarabovas. Nepaisant to, aikštės šeimininkai pilnai susitvarkė su einamaisiais tikslais. „Nemunas B“ buvo įveiktas sausu rezultatu 4:0 (3:0). „Kazlų Rūdos“ komandos gretose dubliais pasižymėjo Augustas Blaškevičius ir Paulius Kuconis.
Rungtynių pradžioje vyravo gana apylygė kova. Abi komandos besikeisdamos vaidmenimis, tai viena tai kita valdė kamuolį, rezgė atakas, ieškojo savų būdų, kaip pasižymėti. Svečiams aštrius epizodus kurtis buvo kiek sudėtingiau, tuo tarpu aikštės šeimininkai be didesnių įžangų jau 14-ąją rungtynių minutę išsiveržė į priekį – 1:0.
Tai padarė Augustas Blaškevičius, kuris gavęs perdavimą į baudos aikštę iš A.Broko, užsikirto kamuolį, taip suklaidindamas varžovų gynėją ir taip pasiuntė jį į vartų tinklą.
Dar vieną rezultatyvią ataką Kazlų Rūdos komanda surengė kėliniui perkopus į antrą pusę. 26-ąją minutę, po Igno Mačiulaičio perdavimo, atakos smaigalyje kūręs su kamuoliu Paulius Kuconis padvigubino aikštės šeimininkų komandos džiaugsmą – 2:0.
Arti trečiojo įvarčio į svečių komandos vartus 33-ąją minutę buvo Audrius Brokas, kuris gavo kamuolį, siųstą per visą aikštę, tačiau paskutinę akimirką Kazlų Rūdos vienuolikės saugas į kamuolį nepataikė.
Tai ko nepavyko padaryti jam, tą įgyvendino puikiai rungtyniavęs Augustas Blaškevičius, kuris 35-ąją su kamuoliu nardė varžovų baudos aikštėje tarp kelių gynėjų. Nutaikęs akimirką smūgiavo į kamuolį ir šis po nedidelio rikošeto suspurdėjo Prienų komandos vartų tinkle – 3:0.
Didesnių posūkių mače su prieniškiais antrajame kėlinyje neįvyko. Šioje rungtynių fazėje dominavo daugiau susikurtos progos iš abiejų komandų pusės nei įvarčiai. Realią progą pasižymėti 50-ąją minutę turėjo Darius Isoda, kuris su kamuoliu nėrė taip ,kad atsidūrė vienas prieš varžovų vartininką, tačiau paskutinę akimirką pritrūko tikslumo.
57-ąją minutę Prienų komandos vartams grasino Paulius Kuconis, kuris iš baudos aikštės prieigų kaip reikiant smūgiavo, varžovams prasižengus gana toli nuo vartų, tačiau „Nemunas B“ vartininkas Matas Nekrošius kamuolį atrėmė. Jau sekančiame epizode darbavosi ir Kazlų Rūdos vartus sergėjęs Dominykas Besarabovas, kuris varžovo gana iš patogios padėties smūgiuotą kamuolį taipogi atrėmė.
74-ąją minutę dar vieną pavojingą išpuolį surengė svečių futbolininkai, kuomet vienas iš varžovų su kamuoliu įskuodęs į baudos aikštę galingai smūgiavo, tačiau kamuolys į vartų plotą nepataikė.
Visgi tašką rungtynėse padėjo pirmenybių lyderiai. 81-ąją minutę iš aikštės gilumos su kamuoliu išniro Paulius Kuconis, kuris trumpu lietimu perkėlė kamuolį per iš vartų išbėgusį varžovų vartininką ir galutinai įtvirtino Kazlų Rūdos komandos pergalę – 4:0.