Rugsėjo mėnesį Kazlų Rūdos socialinės paramos centre, Antavo, Ąžuolų Būdos ir Višakio Rūdos bibliotekos filialuose lankėsi ELVIS autobusiukas.
Tai virtuali biblioteka, skirta žmonėms, negalintiems skaityti įprastai spausdinto teksto. ELVIS fonduose saugoma tūkstančiai pavadinimų populiarių įgarsintų knygų , žurnalų, filmų su garsiniu vaizdavimu, skaitmeninių knygų, skaitmeninių Brailio leidinių, garso spektaklių.
Vizito metu bendruomenės nariai galėjo išgirsti apie ELVIS bibliotekos paslaugas, išbandyti įrangą bei gauti atsakymus į rūpimus klausimus.