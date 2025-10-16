Per 2025 metus Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenvietėse atlikta nemažai darbų, kurie leido pagerinti vandens kokybę. Bendrovė „Kazlų Rūdos energija“ per šiuos metus atliko darbus net 6 iš 8 savivaldybės vandenviečių.
Spalį baigiami derinti pakeisti nugeležinimo filtrai Antanave, kur gyventojai ilgą laiką skundėsi dėl vandens kokybės. Čia iki leidžiamų normų sumažėjo amonio, mangano ir geležies kiekiai, pokyčius jau pastebėjo ir gyventojai.
Rugsėjo mėnesį Ąžuolų Būdos vandenvietėje pastatytas atvirkštinės osmozės įrenginys, kuris leido sumažinti įvairių druskų kiekius iki leistinų normų.
Būdos gyventojai taip pat gali pasidžiaugti – šios gyvenvietės vandenvietėje pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Spalį čia dar vyksta baigiamieji filtrų derinimo darbai bei vandens kokybės tyrimai.
Dar šių metų birželį pokyčių sulaukė ir Bagotosios gyventojai – čia vandenvietės teritorijoje buvo išgręžtas naujas gręžinys, kuris gyventojams užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą, išlaikant pakankamą vandens slėgį.
Subačiškių kaime šiuo metu pasirašinėjamos sutartys su gyventojais, kad pradėjus eksploatuoti Pavabalkšnio vandenvietę būtų tiekiamas vanduo iš naujo gręžinio. Vandens tiekimą numatoma pradėti nuo šių metų gruodžio mėnesio.
Plutiškių vandens gręžinio projektavimo darbai kol kas dar vyksta – čia vandenvietės teritorijoje bus išgręžtas naujas gręžinys, gyventojams bus užtikrintas nepertraukiamas vandens tiekimas išlaikant pakankamą vandens slėgį.
Bebruliškėse dar pernai pakeisti nugeležinimo filtrai, kurie leido iki leistinos normos sumažinti amonio, mangano ir geležies kiekį vandenyje.
Turime atkreipti dėmesį, kad savivaldybės teritorijoje yra viena vandenvietė, valdoma privataus verslininko. Taip yra Jankuose, kur už vandens tiekimą ir jo kokybę atsakingas savininkas.
Todėl kilus klausimų ar turint pastebėjimų dėl vandens kokybės Jankuose, reikėtų kreiptis į Juozo Oleko įmonę „Liepsnelė“ tel.nr. +370 622 04853 .