LSU projektas „Inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas sporto specialistų (trenerių ir sporto mokslo) bei fizinio ugdymo pedagogų profesinėje veikloje“ – finišavo!
Džiaugiamės Kazlų Rūdos sporto centro ir Lietuvos sporto universiteto bendryste dalyvaujant šiame projekte. LSU lektoriai projektą vykdė dešimtyje Lietuvos apskričių, o mes ypač džiaugiamės, kad teoriniai ir praktiniai seminarai vyko ir Kazlų Rūdos sporto centre.
Šių seminarų metu pedagogai ir sporto specialistai išbandė virtualios realybės taikymą siekiant skatinti įvairų fizinį aktyvumą, įvairių sporto šakų simuliacinius judesius, skirtingo intensyvumo fizinio krūvio užduotis. Virtualios realybės akinių pagalba turėjo galimybę išbandyti tokias sporto šakas, kaip snieglenčių sportas, golfas, kurių galbūt realybėje negalėtume išmėginti.
Teorinėje seminarų dalyje buvo aptarti moksliniai tyrimai, susiję su virtualios realybės technologijų taikymu reabilitacijoje, terapiniais bei ugdymo tikslais, taip pat – fizinio aktyvumo skatinimo ir sėdimos gyvensenos mažinimo galimybės įvairaus amžiaus ir fizinio pajėgumo žmonėms.
LSU lektoriai kiekvienoje apskrityje surengė po keturis seminarus pedagogams ir treneriams, o penktasis susitikimas vyko Lietuvos sporto universitete. Iš viso projekte dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš visos Lietuvos. Universitete jie išbandė interaktyvią LU sistemą, pasimankštino Ąžuolyne naudodami programėlę Kompan Fit su išmaniaisiais treniruokliais, susipažino su universiteto mokslinių laboratorijų įranga.
Baigiamųjų renginių metu fizinio ugdymo ir sporto specialistai dalijosi savo įspūdžiais bei įžvalgomis apie projektą. Džiugu girdėti daug teigiamų atsiliepimų – dalyviai pabrėžė, kad projektas buvo naudingas ir įkvepiantis, skatino domėtis technologijų integravimu į profesinę veiklą, stiprino bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kolegų bei skatino dalintis gerąja patirtimi.
Nuoširdžiai dėkojama Kazlų Rūdos sporto centro treneriams, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bei jos skyrių, taip pat Plutiškių gimnazijos fizinio ugdymo mokytojams už aktyvų dalyvavimą projekte.
Projektas „Inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas sporto specialistų (trenerių ir sporto mokslo) bei fizinio ugdymo pedagogų profesinėje veikloje“ yra dalinai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.