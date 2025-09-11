Šeštadienį, rugsėjo 6 d. vykusiame „Kazlų Rūdos šventės‘ 2025“ 7×7 baigiamajame 7×7 futbolo turnyre startavo aštuonios komandos, kurios kovojo ne tik dėl einamųjų, už kiekvieną etapą skiriamų prizų, bet ir laužė ietis medžiojant pagrindinį savivaldybės Taurės trofėjų.
Palankiausioje padėtyje buvo Marijampolės „Niekur nežaidę“ futbolininkai, kurie per vasarą vykusiuose keturiuose turnyruose buvo sukaupę daugiausia taškų. Vos vienu tašku nuo jų atsilikinėjo „Liūtų“ ekipa. Dėl minėto titulo pakovoti realių galimybių turėjo ir Jonavos „Ultros“. Kaip parodė turnyro eiga, šios komandos tarpusavyje ir dalinosi prizus bendroje įskaitoje.
Intrigos bei atkaklių kovų Kazlų Rūdos miesto futbolo stadione vykusiame turnyre netrūko. Tai rodo ir tas faktas, jog netgi grupės varžybų etape galutinėms pozicijoms išaiškinti prireikė baudinių serijos. Taip nutiko Alytaus rajono „Simno“ bei Marijampolės „Vikmeka“ komandoms, kurioms sužaidus po tris mačus, paaiškėjo, jog visa statistika identiška, o kelialapis į sekantį etapą, duotuoju atveju į ketvirtfinalį, tik vienas… Ši baudinių serija sėkmingiau susiklostė Simno komandai, kuri ir pateko į šį etapą. Tiesa, jame Simno kelionė ir baigėsi. Kelią į pusfinalį Alytaus rajono komandai užkirto Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ komanda, įveikdama juos rezultatu 4:1.
Kazlų Rūdos komandai, praėjusių metų savivaldybės Taurės savininkei, pusfinalio barjeras pasirodė per aukšta kartelė. Juos sustabdė minimalia persvara 1:0 pergalę šventę „Niekur nežaidę“ futbolininkai. Turnyro šeimininkams teko tenkintis mažuoju finalu, kuriame laukė to paties miesto „Hardy Boyz“ jaunimas. Po atkaklios ir dramatiškos kovos „Kazlų Rūda“ rezultatu 2:1 įveikė varžovus ir turnyre iškovojo trečią poziciją.
Na, o didžiajame finale susikovė Marijampolės „Niekur nežaidę“ ir Jonavos „Ultros“. Ambicingi Jonavos futbolininkai niekuo nenusileido varžovams. Pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, užfiksuotos lygiosios 2:2, tad veiksmo trileris persikėlė į baudinių seriją. Ją laimėjo „Niekur nežaidę“ futbolininkai, kurie triumfavo ne tik turnyre, bet ir tapo Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės čempionais. Antrąją vietą bendroje įskaitoje iškovojo Jonavos „Ultros“. Priziniame trejetuke išsilaikė Marijampolės rajono „Liūtai“. Nors juos taškais pavijo Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“, tačiau „Liūtus“ išgelbėjo tai, kad jie turėjo daugiau iškovotų aukštesnių pozicijų ankstesniuose vasaros turnyruose.
Šiame sezone vasaros sporto švenčių metu Kazlų Rūdos savivaldybėje apsilankė iš viso 17 futbolo komandų.
Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės turnyrinė komandų rikiuotė:
- Marijampolės „Niekur nežaidę“ – 27 taškai
- Jonavos „Ultros“ – 20,75 taško
- Marijampolės r. „Liūtai“ – 17 taškų
- Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ – 17 taškų
- Kazlų Rūdos „Hardy Boyz“ – 11,75 taško
- „Simnas“ – 8 taškai
- Kybartų „Jaunystė 2000“ – 6 taškai
- Kauno „Tauras“ – 6 taškai
- Klaipėdos „Futbolo Dievai“ – 4 taškai
- Marijampolės „Raudonieji velniai“ – 4 taškai
- BSC „Marijampolė-Vikmeka“ – 3 taškai
- Kauno „Vilijampolė“ – 0,75 taško
- Kauno „Green White Boys“ – 0,75 taško
- Kauno „Random XI“ – 0 taškų
- Kauno „United 77“ – 0 taškų
- „Polonez“ NWE – 0 taškų