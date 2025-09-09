Rugsėjo 6-ąją, šeštadienį, finišavęs 2025 metų Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės vasaros sporto turnyrų maratonas, savivaldybės centriniame mieste vainikuotas finaline faze.
Minint savivaldybės įsikūrimo 25 metų jubiliejų, Kazlų Rūdos šventės metu paaiškėjo ne tik paskutinio etapo nugalėtojai bei prizininkai, bet ir šio sezono čempionai, visas geriausiųjų trejetukas. Šįmet penkis etapus apėmusiame krepšinio maratone iš viso sudalyvavo 32 komandos. Jų geografija aprėpė Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių, Kauno, Prienų, netgi Utenos savivaldybes. Paskutiniame etape Kazlų Rūdoje prie starto linijos stojo septynios, daugiausia kantrybės ir motyvacijos išlaikiusios sezono metu komandos.
„Kazlų Rūdos šventė‘ 2025“ baigiamasis etapas sėkmingiausiai susiklostė „Hikvision“ krepšininkams, kurie finale rezultatu 14:10 palaužė praėjusių metų savivaldybės Taurės čempionus „Šilavoto“ krepšininkus. Kovoje dėl trečios vietos nedaug iki medalių pritrūko Kazlų Rūdos „Full House“ krepšininkams, kurie prasibrovę į turnyro TOP4 ekipų gretas rezultatu 11:13 nusileido „Niekam nereikalingi“ ekipai. Pažymėsime, jog grupės rungtynėse „Full House“ sugebėjo nukauti 15:9 „Hikvision“ ekipą…
Kokia seka išsidėstė „Kazlų Rūdos šventė‘ 2025“ etapo nugalėtojai bei prizininkai, tokia ji buvo ir Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės įskaitoje. Iki Kazlų Rūdos etapo trečioje vietoje tūnojęs „Hikvision“ tapo šių metų čempionais, surinkęs 27 taškus. Jie į trečią poziciją išstūmė lig tol buvusius lyderius „Niekam nereikalingi“ krepšininkus. Pastarųjų sąskaitoje buvo 24,75 taško. Na, o antrąją vietą išsaugojo bendroje įskaitoje surinkę 25,5 taško Prienų rajono „Šilavoto“ krepšininkai. Priminsime, jog kaip ir kiekvienais metais, Kazlų Rūdos etape į pirmąjį šešetuką patekusioms komandoms skiriamų įskaitinių taškų fondas buvo dvigubinamas, t.y. už pirmą vietą skiriama 12 taškų, už antrą – 10 taškų, už trečią – 8 taškai ir t.t.
Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės galutinė komandų rikiuotė:
- „Hikvision“ – 27 taškai
- „Šilavotas“ – 25,5 taško
- „Niekam nereikalingi“ – 24,75 taško
- „Sasnava“ – 9 taškai
- „Vytis MN“ – 7,75 taško
- „GP“ – 6,75 taško
- „Full House“ – 6 taškai
- „No Name“ – 5 taškai
- „Dalmanta“ – 3 taškai
- „Griškė“ – 3 taškai
- „Virusai“ – 1,5 taško
- „Marista“ – 1,5 taško
- „Underdogai“ – 1,5 taško
- „Tūtkė“ – 0,75 taško
- „Hooperiai“ – 0,75 taško
- „Vėl tie patys“ – 0,75 taško
- „Jespa“ – 0,75 taško
- „4 Boys“ – 0,75 taško
- „Netyčia įkrito“ – 0 taškų“
- „Ąžuolkė“ – 0 taškų
- „And One“ – 0 taškų
- „Chebra“ – 0 taškų
- „Skylė bloke“ – 0 taškų
- „Baudėjai“ – 0 taškų
- „Galanta“ – 0 taškų
- „Ring Stars“ – 0 taškų
- „Neoekspromtas“ – 0 taškų
- „Lošėjai“ – 0 taškų
- „Last Dance“ – 0 taškų
- „GLG“ – 0 taškų
- „Jessica Shy“ – 0 taškų
- „Švyturys 4.0“ – 0 taškų