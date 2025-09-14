Rugsėjo 6-ąją, šeštadienį, visi keliai vedė į Kazlų Rūdą, kurioje, kaip jau žinote, šių metų finaliniame etape kaunantis dėl pagrindinių vasaros sporto turnyrų trofėjų varžėsi 3×3 krepšinio, 7×7 futbolo komandos. Ne išimtis ir 2×2 tinklinis.
Pirmąkart komandos šiame sezone būriavosi dar vasaros išvakarėse Jūrės miestelyje. Po to jų susitikimo taškas, su siekiu pakartoti pasiektą rezultatą arba atsirevanšuoti, buvo Antanave. Vėliau veiksmo trileris persikėlė į Plutiškes, toliau kelionė tęsėsi į Jankus ir galiausiai ištvermingiausios ekipos susitiko Kazlų Rūdoje. Tądien, Kazlų Rūdos šventės metu, viena kitoms į atlapus kibo septynios komandos. Didžiausia intriga tiek dėl etapo nugalėtojo, tiek savivaldybės Taurės įsiplieskė tarp „Blykstės“ ir „Kažin kodėl“ tinklininkų, kurie tai dienai savo sąskaitose turėjo po tiek pat taškų.
Taip jau burtai sukrito, kad abi ekipos pateko į tą patį pogrupį ir jo varžybose, po labai atkaklios kovos, rezultatu 21:19 rungtynes laimėjo „Blykstės“ duetas, kuris būdamas pirmas grupės varžybose iškart pateko į pusfinalį ir jame įveikęs rezultatu 21:13 „Rūkančių nemuša“, atsidūrė turnyro finale. „Kažin kodėl“ tinklininkams, užėmusiems antrą vietą grupės varžybose, teko sužaisti papildomas ketvirtfinalio rungtynes. Jame didelio vargo jie neturėjo. Įveikdami „E klasė“ duetą, pusfinalyje „Kažin kodėl“ pranoko rezultatu 21:17 „Nejuokaujam“ komandą. Finale buvo žaidžiami jau du setai iki 15 taškų. Jame, po itin atkaklios kovos „Blykstė“ visgi sugebėjo rezultatu 2:1 įveikti „Kažin kodėl“ ekipą. Tokiu būdu „Blykstė“ tapo Kazlų Rūdos šventės etapo nugalėtojais. Mažajame finale „Rūkančių nemuša“ rezultatu 2:0 įveikė „Nejuokaujam“.
Bendroje, Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės įskaitoje, komandos išsirikiavo ta pačia seka. Nugalėtojais tapo „Blykstė“, antrąją vietą iškovojo „Kažin kodėl“, na o į trečią poziciją paskutinę akimirką spėjo įšokti „Rūkančių nemuša“. Tinklinio sektoriuje šiame sezone apsilankė iš viso 29 komandos.
Kazlų Rūdos savivaldybės taurės tinklinio komandų rikiuotė:
- „Blykstė“ – 28 taškai
- „Kažin kodėl“ – 26 taškai
- „Rūkančių nemuša“ – 11,75 taško
- „Panetkės“ – 9 taškai
- „Nejuokaujam“ – 9 taškai
- „Daktarai“ – 6 taškai
- „Semkės“ – 5,5 taško
- „Ežerietis“ – 5,5 taško
- „BMW“ – 5 taškai
- „Kaktusai“ – 4,5 taško
- „E klasė“ – 3 taškai
- „Be spaudimo“ – 3 taškai
- „Eduardas ir Ko“ – 3 taškai
- „Naujokai“ – 1,5 taško
- „Bukas ir bukesnis“ – 1,5 taško
- „ATR“ – 1,5 taško
- „VA“ – 0,75 taško
- „ABC“ – 0,75 taško
- „Mirštantis kiras“ – 0,75 taško
- „Neišsimiegoję“ – 0 taškų
- „Tornado“ – 0 taškų
- „Draugai“ – 0 taškų
- „Skrajojantis olandas“ – 0 taškų
- „Mindės“ – 0 taškų
- „Medikai“ – 0 taškų
- „Dobilo sodai“ – 0 taškų
- „Juodasis perlas“ – 0 taškų
- „Vytų“ – 0 taškų
- „Mokolų tinklinis“- 0 taškų