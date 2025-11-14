Vilkaviškio rajono savivaldybė tęsia kelionę po Vilkaviškio rajono seniūnijas ir šįkart lankosi Keturvalakiuose.
Tai seniūnija, garsėjanti darbščiais žmonėmis. Jos centre stovi nedidelė, tačiau jauki bažnyčia, aplinką puošia prižiūrėtos sodybos, o aktyvios bendruomenės liudija stiprų vietos žmonių ryšį ir norą puoselėti savo kraštą. Beje, Keturvalakiai gali pasigirti ir stipriu smiginio klubu „Keturvalakiai“, skaičiuojančiu jau trečius gyvavimo metus. Klubas aktyviai dalyvauja varžybose ir Lietuvos darts sporto federacijos klubų reitinge užima net ketvirtą vietą!
Vieta
Keturvalakių seniūnija ribojasi su Bartninkų, Šeimenos ir Gižų seniūnijomis bei Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėmis.
Gyventojai
Pagal 2025 m. sausio 1 d. duomenis, Keturvalakių seniūnijoje gyveno 1 395 gyventojai.
Ką pamatyti Keturvalakių seniūnijoje?
Keturvalakiuose galima atrasti ne tik gražių gamtos kampelių, bet ir įdomių vietų, atspindinčių šio krašto tapatybę.
- Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia – miestelio simbolis ir vienas svarbiausių istorinių objektų. Pirmoji koplyčia čia minima dar 1765 m., o 1848 m. kunigo A. Šipailos iniciatyva pastatyta mūrinė varpinė ir koplyčia su rūsiu, kuriame jis ir palaidotas. Dabartinė bažnyčia atstatyta 1991 m. klebono J. Gražulio rūpesčiu, šalia jos pastatyta nauja varpinė. Viduje saugomas vertingas paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ – nežinomo autoriaus kūrinys, laikomas vienu reikšmingiausių religinės dailės pavyzdžių rajone.
- Plaktukų muziejus – vienas iš didžiausių šios seniūnijos pasididžiavimų. Tai antras toks muziejus Lietuvoje, įkurtas Degučių kaime. Čia surinkta šimtai įvairiausių plaktukų – nuo senųjų kalvių įrankių iki šiuolaikinių, išradingų formų kūrinių iš viso pasaulio.
Seniūnijos komanda
- Seniūnas – Gintautas Urbšys
- Seniūno pavaduotoja – Loreta Berneckienė
- Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė – Aušra Bakšienė
- Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė – Rita Kriaučialiūnienė
Seniūnas Gintautas Urbšys: „Keturvalakiai – žemdirbiška seniūnija, turinti stiprius ūkininkus ir aktyvias bendruomenes“.
– Kaip trumpai apibūdintumėte Keturvalakių seniūniją? Kuo ji išsiskiria iš kitų rajono seniūnijų?
Pirmiausia visada sakome, kad mūsų seniūnija – žemdirbiška. Tai atsispindi net ir herbe, kuriame pavaizduotos javų varpos. Turime daug stiprių, sėkmingai ūkininkaujančių žmonių. Galime pasidžiaugti ir tuo, kuo kitos kaimiškos seniūnijos galbūt negali pasigirti – Karklinių kaimo bendruomenės įsteigtu vaikų dienos centru, Sveikatos ir grožio namais, taip pat mūsų išskirtiniu Plaktukų muziejumi.
– Su kokiais klausimais gyventojai dažniausiai kreipiasi į seniūniją? Kokios pagalbos ieško?
Kaip ir daugelyje seniūnijų, dažniausiai kreipiamasi dėl įvairių kasdienių reikalų – kelių priežiūros, infrastruktūros klausimų. Labai laukiame kelio Keturvalakiai–Patilčiai remonto – jis yra pirmas eilėje rajone, todėl tikimės, kad darbai netrukus prasidės. Visos mūsų gyvenvietės yra apšviestos, tačiau pasitaiko gedimų, kuriuos stengiamės kuo greičiau pašalinti.
Aktualios ir socialinės problemos – mažėjantis mokinių skaičius mokykloje, kai kurios klasės, deja, nebesurenkamos.
– Kokią vietą Keturvalakiuose patartumėte aplankyti žmogui, kuris čia niekada nėra buvęs?
Pirmiausia – jau minėtą Plaktukų muziejų, kuris visada sulaukia daug lankytojų. Taip pat turime istorinių paminklų, pavyzdžiui, paminklą bolševizmo aukoms atminti. Na, ir mūsų bažnyčia – visai kitokia nei daug kur kitur: nedidelė, labai jauki ir šilta.
– Kokie šiuo metu yra svarbiausi seniūnijos darbai, iniciatyvos ar planai ateičiai?
Vienas svarbiausių darbų – Bačkiškiuose esantis buvęs bendrabutis. Jis pripažintas netinkamu naudoti, todėl pradėjome derinti jo likvidavimo darbus. Norime, kad jo vietoje atsirastų tvenkinys ir sutvarkyta aplinka šalia bendruomenės parkelio – tai taptų gražia poilsio vieta gyventojams. Taip pat esame pastatę tris keleivių laukimo stoteles kaimuose, o kitais metais planuojame įrengti dar vieną.