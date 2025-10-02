Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas pradėjo naujus, jau 21-uosius, veiklos metus. Šventė „Kelionė tęsiasi: stotelė TAU“ į vieną vietą sukvietė gausų būrį senjorų, bendruomenės narių ir svečių.
Į mokslo metų pradžios šventę atvyko Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, LR Seimo pirmininkas Juozas Olekas, vicemerai Artūras Visockis ir Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, LR Seimo nariai, Savivaldybės tarybos nariai bei miesto įstaigų vadovai. Salėje netrūko šypsenų, bendrystės ir šventinės nuotaikos.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo: „Šiandien matau pilną salę žmonių, norinčių mokytis, bendrauti ir kurti. TAU jau tapo neatsiejama mūsų savivaldybės gyvenimo dalimi – tai bendruomenė, kuri ne tik praturtina savo narius, bet ir daro Marijampolę gyvesnę, šiltesnę. Nuoširdžiai linkiu, kad šie mokslo metai kiekvienam jūsų būtų kupini atradimų, džiaugsmo ir draugystės.“
Šventėje netrūko padėkų ir šiltų žodžių tiems, kurie daugiausia prisideda prie universiteto veiklos. Ypač dėkota ilgametei direktorei Onai Sakalauskienei, kurios atsidavimas ir nuoširdus darbas subūrė stiprią bendruomenę, bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorei Aušrinei Česnulienei, besirūpinančiai, kad senjorai visada turėtų prasmingų veiklų ir galimybių tobulėti.
Ypatingai šiltai nuskambėjo ir direktorės Onutės Sakalauskienės žodžiai. Ji dėkojo kiekvienam, kuris lanko universitetą ir prisideda prie jo dvasios kūrimo, džiaugėsi, kad šiandien bendruomenė jau vienija net 750 narių. Kalbėdama Onutė atviravo, kad šie metai jai yra kitokie – nuo šiol ji universitete lankysis kaip viešnia, galėdama pasimėgauti buvimu kartu be rūpesčių. Jos žodžiai buvo kupini šilumos, dėkingumo ir tikėjimo, kad TAU kelionė tęsis dar ilgai.
Šventės akimirkas ypatingu pasirodymu papuošė TAU bičiuliai iš Ukrainos, o vakaro kulminacija tapo legendinės grupės „Vairas“ koncertas, sukūręs tikrą šventinę atmosferą ir palikęs daug gerų emocijų visiems susirinkusiesiems.