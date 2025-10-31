Planuodami išvykas į užsienį dažnai nė nepagalvojame apie savo sveikatą. Vis dėlto kelionės metu gali nenumatytai prireikti būtinosios medicinos pagalbos. Jei tokios pagalbos prireikė Europoje, o Europos sveikatos draudimo kortelės neturite – išeitis paprasta: privalomąjį sveikatos draudimą įrodantį sertifikatą galima susiformuoti sau ar savo nepilnamečiam vaikui vos per kelias minutes ir turėti po ranka savo mobiliajame įrenginyje.
Sertifikatas suteikia tokias pačias teises į būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kaip ir kortelė. Tai reiškia, kad kelionėje ūmiai susirgus, patyrus traumą, patekus į eismo įvykį ir pan., bus suteikta būtinoji medicinos pagalba, kurios išlaidas visiškai arba iš dalies apmokės Valstybinė ligonių kasa (VLK).
„Svarbu prisiminti, kad sertifikatas galioja trumpiau nei kortelė – tik iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Todėl jei kitoje šalyje esate ilgiau, praėjus mėnesiui, sertifikatą turėsite susiformuoti iš naujo“, – pabrėžia VLK Gyventojų aptarnavimo departamento direktorė Dalia Miniauskienė.
Pasak jos, pasitaiko, kad viešint Europos šalyje apdraustajam gali prireikti būtinosios medicinos pagalbos, bet jis neturi nei Europos sveikatos draudimo kortelės, nei galimybės susiformuoti ją pakeičiančio sertifikato. Tokiu atveju išlaidas už suteiktas medicinos paslaugas žmogui reikės padengti savo lėšomis. Bet grįžęs į Lietuvą ir turėdamas medicinos dokumentus, patvirtinančius, kad paslaugos buvo suteiktos ir apmokėtos užsienyje, jis galės kreiptis į ligonių kasą dėl būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimo.
Šiemet VLK jau išdavė arti 29 tūkst. sertifikatų privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems žmonėms, iš kurių daugiau nei 27 tūkst. gyventojų juos susiformavo savarankiškai.
Kviečiame susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais apie sertifikatą, pakeičiantį kortelę.
Kaip jį susiformuoti?
- Prisijunkite prie interneto ir patvirtinkite savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą. Prisijunkite prie ligonių kasos informacinės sistemos.
- Sertifikatas suformuojamas iškart su galimybe jį atsisiųsti į savo mobilųjį telefoną ar kitą įrenginį.
- Jei prisijungti prie informacinės sistemos nėra galimybės, dėl sertifikato užsakymo galite kreiptis į šalies, kurioje viešite, valstybinio sveikatos draudimo įstaigą arba Europos šalies gydymo įstaigą, jums teikiančią būtinąją medicinos pagalbą. Prireikus, ši įstaiga kreipsis į VLK su prašymu atsiųsti kortelę pakeičiantį sertifikatą.
Ką jis garantuoja?
- Garantuoja, kad ES šalyse, taip pat Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje bei Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje patirtas būtinosios medicinos pagalbos išlaidas visiškai arba iš dalies apmokės ligonių kasa tos šalies nustatyta tvarka ir įkainiais.
Ko negarantuoja?
- Nepadengia sveikatos priežiūros paslaugų, kurios suteiktos tos šalies valstybinei sveikatos apsaugos sistemai nepriklausančiose gydymo įstaigose.
- Nepadengia papildomų mokesčių, pavyzdžiui, transportavimo, maitinimo, komforto (atskira palata ar kt.), paciento pageidavimu atliktų papildomų tyrimų.
Kas gali juo naudotis?
- Gali naudotis visi gyventojai, kurie yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu. Pasitikrinti, ar esate draustas, galima paspaudus šią nuorodą.
Ar už sertifikatą reikia mokėti?
- Nereikia. Sertifikatą susiformavęs apdraustas žmogus, jį į savo mobilųjį renginį atsisiunčia nemokamai.
Kiek laiko galioja?
- Sertifikato galiojimo laikas kitoks, nei kortelės. Sertifikatas galioja tik iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, todėl kitą mėnesį jį reikia susiformuoti iš naujo.
- Sertifikato galiojimas susijęs su žmogaus draudimu. Jeigu jūsų draudimas galioja ne visą kalendorinį mėnesį, sertifikatas galios tiek pat laiko.
- Jeigu nesate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, sertifikatu naudotis nebegalite. Tokiu atveju išduotas sertifikatas nebegalios, o jeigu reikės pačiam jį susiformuoti, informacinė sistema to padaryti neleis.