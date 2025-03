Sparčiai blogėjant susisiekimo infrastruktūros – kelių, tiltų ir viadukų – būklei bei sprendžiant nepakankamo finansavimo problemą, nuo kitų metų Lietuvoje turėtų pradėti veikti valstybinis Kelių fondas. Fondo lėšos padės mažinti šalies kelių degradaciją ir užtikrins susisiekimo infrastruktūros saugą. Skaičiuojama, kad jau kitąmet finansavimas šalies keliams, įskaitant šio fondo lėšas, turėtų siekti beveik 1 milijardą eurų.

Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis sako, kad Kelių fondo kūrimas – atsakas į ilgalaikį nepakankamą valstybinės reikšmės kelių finansavimą, dėl kurio didžioji dalis šalies kelių neatitinka techninių reikalavimų. Ilgalaikių investicijų į kelių infrastruktūrą nebuvimas, anot ministro, kelia grėsmę ne tik vairuotojų, bet ir nacionaliniam saugumui, ekonomikos konkurencingumui, regionų pasiekiamumui, todėl būtina kuo greičiau užtikrinti stabilų ir tvarų finansavimą.

„Šalies kelių būklė blogėja greičiau, nei spėjame juos tvarkyti, lėšų nuolat trūksta, todėl reikalingi ilgalaikiai sprendimai. Dėl fondo kelių infrastruktūros finansavimas Lietuvoje, be europinės paramos ir kitų šaltinių, jau kitąmet turėtų priartėti prie 1 mlrd. eurų. Kalbame apie papildomus daugiau nei 400 mln. eurų kasmet, kurie pagerins šalies kelių kokybę. Be to, lėšos, surenkamos iš naudojimosi kelių infrastruktūra, bus nukreipiamos atgal keliams“, – pastebi E. Sabutis.

Numatoma, kad fondas pradės veikti nuo kitų metų pradžios. Jame bus kaupiamos lėšos iš įvairių šaltinių, vienas pagrindinių – elektroninė kelių rinkliava (e-tolling), kuri pakeis dabartines vinjetes ir kasmet sugeneruos apie 200 mln. eurų. Fondo įplaukas taip pat sudarys baudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir kelių rinkliavų bei mokesčių už vinjetes nesumokėjimą (apie 30 mln. eurų kasmet), motorinių transporto priemonių registracijos mokestis (apie 60 mln. eurų kasmet) bei krovininių transporto priemonių registracijos mokestis (apie 18 mln. eurų kasmet), fondas taip pat turės galimybę skolintis.

Valstybinio kelių fondo lėšos bus naudojamos valstybinės reikšmės kelių, tiltų, viadukų ir kitos susisiekimo infrastruktūros būklei atkurti, tinklui plėtoti, taip pat keliams tiesti, rekonstruoti ir remontuoti. Fondo lėšomis bus siekiama atkurti visų valstybinės reikšmės kelių būklę, kad jie atitiktų to kelio kategorijai nustatytus reikalavimus bent 80 proc. rodikliu. Fondas veiks tol, kol bus pasiekti kelių būklės atkūrimo tikslai.

Fondo veiklą administruos AB „Via Lietuva“, kuri bus atsakinga už lėšų valdymą, jų pervedimą rangovams, biudžeto planavimą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir atskaitomybę. Fondo veiklą prižiūrės taryba – kolegiali patariamoji institucija, kuri teiks rekomendacijas dėl biudžeto, teisės aktų tobulinimo ir administravimo klausimų. Kasmet bus atliekamas fondo finansinių ataskaitų nepriklausomas auditas, užtikrinantis skaidrų lėšų naudojimą. Planuojama, kad šio fondo įsteigimo klausimas bus svarstomas ir priimamas Seimo pavasario sesijoje.