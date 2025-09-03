Pastaruoju metu dažnai sulaukiama gyventojų klausimų dėl vykdomų darbų A7 kelyje (Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas). Darbai atliekami ties sankryžomis su Kapų g. (rajoninis kelias Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai, 5106) ir Rimgaudo g. (rajoninis kelias Vilkaviškis–Kalvarija, 5107).
Informuojama, kad kelio valdytojas AB „Via Lietuva“ čia vykdo eismo saugumo gerinimo darbus.
A7 kelio sankryža su Kapų g. priskirta prie potencialių „juodųjų dėmių“. Šioje sankryžoje:
- panaikinamos dešiniojo posūkio juostos (kadangi jos riboja matomumą šalutiniame kelyje stovintiems vairuotojams, ypač kai važiuoja krovininės transporto priemonės);
- įrengiami nauji pėsčiųjų takai, sujungti su esamais;
- įrengiama saugumo salelė pėstiesiems;
- atnaujinamas horizontalus ženklinimas ir kelių eismo ženklai.
A7 kelio sankryža su Rimgaudo g. yra analogiško tipo. Joje taip pat fiksuojamas padidėjęs avaringumas, todėl numatyti tokie pat sprendimai:
- dešiniojo posūkio juostų panaikinimas;
- horizontaliojo ženklinimo ir eismo ženklų atnaujinimas.
Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl vykdomų darbų, kviečiame kreiptis tiesiogiai į kelio valdytoją AB „Via Lietuva“.