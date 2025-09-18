Marijampolės savivaldybėje tęsiami kelių infrastruktūros gerinimo darbai – Mokolų seniūnijoje iš esmės atnaujintas kelias Šunskai–Paršeliai.
Ilgą laiką žvyru dengtos kelio atkarpos kėlė nepatogumų tiek vairuotojams, tiek vietos gyventojams – ypač nepalankiomis oro sąlygomis, kai kelio būklė stipriai suprastėdavo. Atlikus pirmąjį kapitalinio remonto etapą, 1,5 km ilgio kelio atkarpoje nutiesta naujos konstrukcijos danga: įrengtas 5 cm storio asfalto sluoksnis, 15 cm skaldos pagrindas bei 30 cm storio stabilizuojamasis esamos dangos sluoksnis.
„Smagu, kad palankūs orai leido gana greitai ir efektyviai atlikti kapitalinius remonto darbus kelio atkarpoje Šunskai–Paršeliai. Pirmiausia siekėme kuo greičiau sutvarkyti kelio dangą, kad gyventojai galėtų patogiai juo keliauti. Dabar baigiamos tvarkyti kelio nuovažos“, – sakė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.