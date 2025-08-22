Kino teatre „Spindulys“ iki šiol veikusi sena vėdinimo sistema nebeatitiko šiuolaikinių poreikių. Atlikus paslaugų vartotojų apklausą paaiškėjo, kad žiūrovai dažnai skundėsi dėl per aukštos temperatūros didžiojoje salėje, šviežio oro stokos vasarą bei per žemos temperatūros šaltuoju metų laiku.
Įvertinusi šiuos pastebėjimus, kino teatro administracija nusprendė organizuoti viešą pirkimą, siekdama įrengti kokybišką ir šiuolaikišką vėdinimo sistemą. Pirkimą laimėjo UAB „Tistaga“, kuri įsipareigojo sumontuoti naują vėdinimo kamerą „Komfovent Verso“. Ši įranga užtikrins tiek vėsinimo, tiek šildymo funkcijas didžiojoje kino salėje.
Vakar kino teatre „Spindulys“ apsilankė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Artūras Visockis ir Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis. Teatro direktorė Kristina Dobrovolskienė savivaldybės vadovams aprodė sumontuotą rekuperatorių ir papasakojo apie darbų eigą.
Nors montavimo darbai dar nebaigti, jau įžengta į finišo tiesiąją – naujoji sistema turėtų pradėti veikti artimiausiomis savaitėmis. Pasak mero, tokie pokyčiai ne tik pagerins žiūrovams patogumą, bet ir leis užtikrinti, kad kino teatras išliktų modernus bei patrauklus kultūros traukos centras Marijampolėje.