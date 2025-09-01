Šeštadienį Marijampolės geležinkelio stotis atrodė taip, kaip retai kada – nušvitusi šimto metų istorija, apsupta muzikos ir žmonių bendrystės.
Jubiliejinė šventė „Kitokia stotis“ tapo išskirtiniu įvykiu, kai ne tik buvo pagerbtas šimtmetis pastatas, bet ir kiekvienas galėjo pasijusti jo istorijos dalimi.
Visą dieną čia vyko kūrybinės dirbtuvės, ekskursijos, edukacijos, skambėjo poezija ir muzika, o vakare atmosfera dar labiau įsisiūbavo.
Vyrų vokalinio ansamblio „Quorum“ balsai ir Liepos Mondeikaitės su grupe koncertas sukūrė ypatingą nuotaiką, kurią vainikavo netikėtas „GOSS production“ kūrinys. Įsimintiniausia akimirka tapo simbolinis šviesų įžiebimas – tarsi padėka stočiai už šimtą metų kelionių, išgyvenimų ir prisiminimų.
„Šimtmetis – ypatinga proga sugrąžinti dėmesį į šią erdvę ir pažvelgti į ją ne tik kaip į transporto mazgą, bet ir kaip į kultūros bei bendruomeniškumo vietą. Šiandien Marijampolė šventė savo istoriją, žmones ir bendrystę. Šimtas metų – tai tūkstančiai kelionių, išgyvenimų, svajonių, ir ši stotis visada buvo mūsų vartai į pasaulį. Marijampoliečiai gali didžiuotis – mūsų miesto stotis vadinama viena gražiausių Lietuvoje, o dabar ji nušvito nauju grožiu“, – sakė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.
Meras AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovams ir stoties viršininkui perdavė ypatingą dovaną – rankomis iš popieriaus kurtą paveikslą, vaizduojantį mūsų geležinkelio stotį. Paveikslą sukūrė žmogus, atliekantis bausmę, tačiau savo talentu ir darbu nusprendęs prisidėti prie šimtmečio minėjimo. Kaip šimtą metų geležinkelio stotis jungė žmones, kelius ir svajones, taip ir šis kūrinys tapo priminimu, kad bendruomenė yra didesnė jos neriboja sienos, o kūryba visada suranda kelią pas kitą žmogų.
Šventiškai nušvitusi stotis tokia liks – kiekvieną dieną ji pasipuoš šviesomis, džiugindama tiek marijampoliečius, tiek miesto svečius, primindama, kad čia – mūsų krašto pasididžiavimas.