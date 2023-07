Žmonės, užsisakantys baldus pagal užsakymą dažnai skundžiasi, kad “Hettich” baldų furnitūra yra brangi. Ji kartais sudaro net trečdalį baldų kainos, o kartais net daugiau. Kodėl baldų furnitūros kainos tokios aukštos?

Viskas yra gana paprasta. Reikia tiesiog pamąstyti, pasižiūrėti ir iš gamintojo pusės.

100 metų investicijų į kokybę

Ar žinojote, kad “Hettich” baldų furnitūra buvo gaminama pastaruosius 100 metų? Įmonė įkurta dar 1888 metais. Per tiek laiko pasikeitė baldų mados, kai kurios sugebėjo net kelis kartus grįžti. Per tiek laiko pradedi suprasti, kad tik kokybišką produktą žmonės naudos po 50 ar net 100 metų. Dėl to baldų furnitūrai buvo naudojamos tik geriausios medžiagos.

Šimtmečiais sukaupta patirtis turi būti atitinkamai įvertinama…

Technologijų šuolis

Pastaruosius 30 metų tokios kompanijos kaip “Hettich” labai daug investavo į mokslinius tyrimus. Atsiradę kompiuteriai palengvino skaičiavimus, todėl sparčiai buvo dirbama su naujais metalo lydiniais, kurie yra tvirtesni, bet kartu ir lengvesni už geležį ar plieną. Maža to, kaip padaryti furnitūrą, kuri būtų atspari dilimui ir smūgiams. Daugybė iššūkių buvo išspręsta pastaraisiais dešimtmečiais. Tai ne tas pats, kas nusipirkti gatavą produktą, pasidaryti savo liejimo formą, prištampuoti furnitūros detalių ir paleisti į prekybą.

Mokslas kainuoja brangiai – visi tai žino…

Nuosavos gamyklos

“Hettich” nėra Apple. Nors ir turi padalinį Kinijoje, “Hettich” visos savo produkcijos Kinijoje negamina, o palaiko skirtingose Europos šalyse išsimėčiusias gamyklas. Tvirtinti, kad prekės ženklas vokiškas, nors viskas pagaminta ten pat, negalima.

Išlaikyti gamyklas Europoje kartais neapsimoka…

Ryškus dizainas

Pramoninis dizainas nuolatos gauna įvairius apdovanojimus. Garsiausias – Red Dot. Šių apdovanojimų “Hettich” turi keletą, todėl aišku, kad kompanijoje rūpinamasi ne tik tvirtumu ar ilgaamžiškumu, bet ir stilinga išvaizda. Tai irgi kainuoja papildomai…

Rinkodara

Tikriausiai esate matę “Hettich” reklamų. Viskas labai profesionalu ir rimta. Taip, vokiečiai tokie – jie į viską žiūri labai rimtai ir šiek tiek… vokiškai. Be reklamos turbūt apie juos žinotų tik baldų meistrai. Dabar žino visi, nes vien vardas jau reiškia kokybės garantą. Plačiau skaitykite Hetlita.lt.

Štai jums ir daugybė priežasčių, dėl ko “Hettich” baldų furnitūra yra brangi. Kokybiška, bet brangi. Brangi, bet kokybiška… O apie baldams skiriamas investicijas daugelis turi savo nuomonę. Vieniems pasisekė su pigia furnitūra, kuri tarnavo visą pažadėtą laiką – net 5 metus. Kitiems ne taip pasisekė ir teko remontuoti baldus arba keisti juos naujais. “Hettich” baldų furnitūra tarnauja dešimtmečiais, o ne kelis metus, todėl per 30 metų laikotarpį išleisite nemažai pinigų remontui ar net naujiems baldams pirkti. Gobšus moka du kartus. Labai taikli patarlė…