Atsiradęs žagsėjimas pradžioje gali sukelti juoką, tačiau labai greitai ir suerzinti. Apie jį sklando daugybė mitų: vieni sako, kad tai reiškia, jog kažkas apie mus kalba, o kiti tiki, kad jis sustos, jei kas nors mus išgąsdins.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė atskleidžia, kas iš tiesų žagsint vyksta mūsų organizme, ir ar egzistuoja patikrinti būdai žagsėjimui numalšinti.
Kodėl žmonės žagsi?
„Žagsulys – tai spazminiai ir pasikartojantys diafragmos susitraukimai, sukeliantys staigų oro iškvėpimą ir balso stygų vibraciją. Susitraukus diafragmai, užsiveria balso stygos, ir mes išgirstame žagsuliui būdingą „hik“ garsą“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Anot vaistininkės, žagsulio kilmė gali būti įvairi – nuo visiškai nekaltų priežasčių iki tam tikrų sveikatos sutrikimų.
„Dažniausiai žagsulį sukelia oro patekimas į skrandį valgant ar geriant per greitai, taip pat per didelis maisto ar alkoholio kiekis, staigūs temperatūros pokyčiai burnoje, pavyzdžiui, karšto gėrimo gurkšnis po šalto. Kartais žagsulys atsiranda ir dėl emocinių veiksnių, streso. Retesniais atvejais jis gali būti susijęs su virškinimo sistemos, nervų ar kvėpavimo takų ligomis“, – pabrėžia vaistininkė E. Ramaškienė.
Ar įmanoma numalšinti žagsulį?
Pasak vaistininkės, dauguma žagsulio epizodų praeina savaime per kelias minutes. Vis dėlto, egzistuoja keli moksliškai pagrįsti būdai, galintys padėti.
„Rekomenduojama trumpam sulaikyti kvėpavimą – tai padidina anglies dioksido kiekį kraujyje, o tai gali atpalaiduoti diafragmą ir sustabdyti jos nevalingus susitraukimus. Kitas būdas – gerti vandenį mažais gurkšneliais, ypač šaltą, nes rijimo procesas aktyvina nervus, kurie dalyvauja kvėpavimo valdyme, ir taip gali nutraukti žagsulio ciklą. Dar galima pasilenkti į priekį arba pritraukti kelį prie krūtinės – tai padidina spaudimą pilvo ertmėje ir pakeičia diafragmos padėtį“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Ji taip pat pabrėžia, kad jei žagsulys trunka ilgiau nei 48 valandas arba pasikartoja dažnai, būtina kreiptis į gydytoją – tai gali būti kitos sveikatos problemos signalas.