Šiandien, spalio 23-ąją, visoje Lietuvoje ir kitose šalyse vyksta Konstitucijos egzaminas – jau devynioliktą kartą kviečiantis gyventojus pasitikrinti savo žinias apie pagrindinį valstybės dokumentą. Egzaminas, tapęs gražia pilietiškumo tradicija, suburia tūkstančius žmonių – nuo moksleivių iki senjorų – ir primena, kad Konstitucija yra mūsų visų susitarimas gyventi demokratinėje, teisinėje valstybėje.
Vertinimo komisija
Konstitucijos egzamino žinias vertins kompetentinga komisija: Gintaras Goda, Komisijos pirmininkas, Konstitucinio Teismo pirmininkas, Vytautas Mizaras, Konstitucinio Teismo teisėjas, Andrius Kabišaitis Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, Teisės grupės vadovas, Haroldas Šinkūnas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas, Deimantas Karvelis, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos istorijos mokytojas-ekspertas, Lina Novikovienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos l. e. p. dekanė, Mindaugas Kukaitis, Lietuvos Advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas, Tomas Berkmanas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas.
Konstitucinis Teismas: Konstitucija – tautos valios išraiška
Konstitucinio Teismo pirmininkas, Komisijos pirmininkas Gintaras Goda, pabrėžia, jog Konstitucija nėra eilinis teisinis dokumentas, o Tautos referendumu patvirtinta aukščiausioji teisė, įtvirtinanti vertybes, kuriomis vadovaujasi kiekvienas demokratinės valstybės pilietis. „Pilietiškumo principas, kaip viena konstitucinių vertybių, įtvirtintas Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo doktrinoje.
Pilietiškumo sąvoka labai plati, tačiau jos esmę galima būtų apibūdinti ir taip: pilietiškumas – tai žmonių gebėjimas naudotis suteiktomis teisėmis bei laisvėmis, ginti jas ir atsakingai dalyvauti viešajame gyvenime, siekiant Lietuvos gerovės“, – sako G. Goda.
„Kasmet gausėjantis Konstitucijos egzamino dalyvių skaičius, mano akimis, rodo, kad pilietiškumo jausmas – siekis gyventi nepriklausomoje, demokratinėje, savo piliečių gerbiamoje ir juos gerbiančioje valstybėje – stiprėja. Kviečiu ir šiemet pasitikrinti savo žinias, parodant įsipareigojimą kasdieniame gyvenime vadovautis Konstitucijoje įtvirtintomis vertybėmis ir principais“.
Advokatūra: Konstitucijos pažinimas – laisvės ir teisinės apsaugos garantas
Konstitucijos egzamino komisijos narys, Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis, pabrėžia, kad Konstitucija turi būti ne tik žinoma teoriškai, bet ir taikoma kasdieniame gyvenime. „Lietuvos Konstitucija kiekvienam žmogui garantuoja pagrindines jo teises ir laisves. Kiekvienam žinoti ir suprasti Konstitucijoje įtvirtintas garantijas – reiškia pilnavertį žinojimą, kaip veikia valstybėje teisinė apsauga, kaip turi būti ginamas žmogus ir valstybė“, – teigia M. Kukaitis.
„Tik žinodami konstitucines garantijas galime suprasti, kas ir kaip jas pažeidžia. Mums, advokatams, susidūrus su situacijomis, kai pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės – teisė į asmens neliečiamumą, įsitikinimų laisvė, teisė į privatumą ar teisė turėti advokatą – kyla pagrindinė pareiga: ginti pažeistas teises“.
Pasak jo, Konstitucijos egzaminas kasmet suteikia progą sustiprinti šį supratimą ir priminti visuomenei, kad Konstitucija – tai laisvos, nepriklausomos valstybės pamatas ir jos apsaugos garantas.
„Advokatų tarybos vardu visiems dalyviams linkime sėkmės, drąsos ir noro toliau domėtis teise bei jos apsauga,“ – priduria M. Kukaitis.
Prizai
Nugalėtojų lauks puikūs prizai: planšetiniai kompiuteriai; elektroninės knygų skaityklės; belaidės ausinės; išmanieji laikrodžiai; kolekcinės sidabro monetos. Taip pat jiems bus skirtas specialus projekto globėjo LR Prezidento Gitano Nausėdos įsteigtas prizas.
Pilietiškumo šventė visai Lietuvai
Konstitucijos egzaminas kviečia visus Lietuvos ir pasaulio gyventojus skirti laiko tam, kas svarbiausia: pažinti savo valstybę ir jos pamatinius principus.
Egzaminas vyksta šiandien – spalio 23 dieną.
Dalyviai gali jungtis internetu www.konstitucijosegzaminas.lt. nuo 8:00 iki 15:00 val.
Iniciatyvos organizatorius: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
Globėjas: Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Informacinis partneris: LRT.
Daugiau informacijos: www.konstitucijosegzaminas.lt