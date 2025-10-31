Iš viso šiemet jau perimti 546 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Standartinis tokios siuntos dydis yra 3 baltarusiškų cigarečių dėžės, t. y. 1 500 pakelių, nors pasitaiko tiek mažesnių, tiek didesnių siuntų. Paprastai prie jų būna pritvirtinti GPS įrenginiai.
Pernai per visus metus buvo 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 m. tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti 3 tokie bandymai.
Skaičiuojant šiemet pamėnesiui, spalį yra perimti 66 oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, rugsėjį – 68, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – 17, tai buvo mažiausias toks skaičius. Gegužę pasieniečių sandėliuose atsidūrė 69 balionai su cigaretėmis ir GPS, balandį – 46, kovą – 77 (tai buvo rekordinis šiemet mėnuo), vasarį – 45, sausį – 63.
Šiemet pasieniečiai nutupdė ir 50 kontrabandininkų dronų, kurie iš Baltarusijos į Lietuvą buvo įskridę su nelegaliais rūkalais. Pernai perimti 54 tokie dronai su kontrabanda.
Šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 891 tūkst. pakelių cigarečių.
Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 101, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusį asmenį. Pernai tokių buvo 46.
Po kontrabandos gabenimo oro balionais atvejų tyrimų į teismus buvo perduota 16 bylų. Viso išnagrinėta 12 bylų, nagrinėjamos 4 bylos. Teismai kaltais pripažino 18 asmenų. Buvo skirtos 5 laisvės atėmimo bausmės, tarp jų yra ir 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimas, o tokių bausmių vidurkis yra 1 metai ir 5 mėnesiai.
Piniginės baudos nuteistiesiems skirtos nuo 1300 iki 19 400 eurų. Tarp yra ir 17 200 eurų, 11 800 eurų, nemažai tarp 5800 ir 8000 eurų baudų. Iš viso paskirta baudų už daugiau kaip 111 tūkst. eurų.
Kaltais pripažintųjų ir skirtų bausmių statistika augs, nes šiuo metu dar vykdomas 21 toks ikiteisminis tyrimas ir yra nustatyta 50 įtariamųjų.