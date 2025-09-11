Kalvarijos savivaldybės mero 2025-09-10 d. potvarkiu Nr. M-334 (2.4 E) apribojamas motorinių transporto priemonių eismas Kalvarijos miesto Laisvės gatvės atkarpoje, nuo Sodų ir Laisvės gatvių sankryžos iki Laisvės ir Dariaus ir Girėno gatvių sankryžos.
Ribojimai bus taikomi 2025 m. rugsėjo 13 d. nuo 15.00 val. iki 16.30 val. dėl Kalvarijos krašto šventės „Šypsausi savo
kraštui“ metu vyksiančios šventinės eisenos nuo Nepriklausomybės paminklo į Karališkąjį parką.
Šaltinis: Kalvarijos savivaldybės administracija