Šakių „Vyčio-VDU“ komandos vyriausiojo trenerio poste aštuntus metus iš eilės dirbs Erikas Kučiauskas, pranešė klubas.
53-ejų specialistas šakiškiams vadovauja jau nuo 2018 m. Per šį laikotarpį Nacionalinėje krepšinio lygoje „Vytis-VDU“ po sykį pasipuošė sidabro ir bronzos medaliais.
Praėjusį sezoną šakiškių kelionė atkrintamosiose baigėsi ketvirtfinalyje. „Vytis-VDU“ serijoje 2-3 nusileido Palangos „Olimpui“.
Kučiausko diriguojama komanda naują sezoną pradės išvykos rungtynėmis su „Kretinga-Rivile“ spalio 2 d.
Šaltinis: NKL