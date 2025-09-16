Šį savaitgalį Kudirkos Naumiestyje šurmuliavo Bulvės festivalis, sutraukęs ne tik Mažosios kultūros sostinės gyventojus, bet ir svečius į linksmą bei gardžią šventę.
Renginiai prasidėjo jau rugsėjo 8 dieną, kai Vinco Kudirkos muziejuje buvo galima aplankyti menininkės Linos Ingos Stankaitytės performansą „Bulvė“, kuris vyko visą savaitę, nuo ryto iki vakaro.
Didysis šurmulys vyko rugsėjo 13-ąją, kai duris atvėrė agronomo Jono Valaičio bulvės muziejus. Nuo pat ryto lankytojai nemokamai galėjo apžiūrėti ekspoziciją, o vėliau vyko gardi degustacija bei „Bulvės karalienės“ rinkimai.
Pagrindinis festivalio akcentas – cepelinų virimo meistriškumo varžytuvės. Nuo ryto kūrėsi kiemelių ir „lauko virtuvių“ erdvės, o vidurdienį prasidėjo oficialus festivalio atidarymas bei komandų prisistatymai ir paskelbta „Bulvės karalienė“. Popiet visi rinkosi prie didžiausio malonumo – cepelinų valgymo. Degustacijoje savo žodį tarė komisija, galiausiai paskelbti ir apdovanoti geriausieji.
Šventinę atmosferą kūrė koncertinė programa – scenoje pasirodė Barzdų retro grupė „Vaivorykštė“, liaudiškos muzikos kapela „Gelgaudiškis“ bei populiariosios muzikos atlikėjas Vidas Juozapavičius.
Festivalio metu netrūko šventinės prekybos, pramogų vaikams, o bulvė tapo ne tik tradicinio stalo, bet ir bendrystės simboliu. Kudirkos Naumiestis dar kartą sujungė tradicijas, kulinariją bei muziką į vieną spalvingą šventę.