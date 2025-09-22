Marijampolės savivaldybė toliau nuosekliai gerina gyvenamosios aplinkos kokybę – Kumelionių kaime įrengti nauji ir atnaujinti buvusieji gatvių apšvietimo įrenginiai.
Dvarkelio gatvėje sumontuotos 9 apšvietimo atramos su moderniais 28 W LED šviestuvais, kurie užtikrina ryškų, tačiau energiją taupantį apšvietimą. Šiuo projektu apšviestas 400 metrų gatvės ruožas, suteikiantis daugiau saugumo tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams.
Papildomas apšvietimas įrengtas ir Pilies gatvėje. Čia sumontuoti 18 naujų šviestuvų – 17 jų pritvirtinti prie ESO atramų, o dar viena atrama pastatyta naujai. Modernūs 31 W LED šviestuvai užtikrins kokybišką viso gatvės ruožo apšvietimą.
„Tokie darbai yra labai svarbūs mūsų gyventojų kasdienybei. Geresnis gatvių apšvietimas užtikrina patogesnį judėjimą, mažina eismo įvykių riziką ir sukuria didesnį saugumo jausmą. Be to, diegdami modernius LED šviestuvus, prisidedame prie energijos taupymo ir tvaresnės savivaldybės plėtros. Norime, kad ir mūsų kaimiškose vietovėse žmonės jaustųsi taip pat patogiai bei saugiai, kaip ir mieste“, – teigia Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.