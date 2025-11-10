Marijampolė ir šiemet kviečia visus kartu kurti jaukiausią metų šventę – kalėdinių eglučių parką Poezijos parke!
Tai – viena lankomiausių ir labiausiai laukiamų šventinių tradicijų, suburianti šimtus kūrėjų ir dešimtis tūkstančių lankytojų.
Čia kiekviena eglutė pasakoja savą istoriją – apie namus, bendrystę, išmonę ir šilumą.
Kiekviena jų tampa šviesos, kūrybos ir širdies simboliu, kviečiančiu sustoti, pasidžiaugti, prisiminti ir pasidalinti gerumu.
Tai – puiki galimybė parodyti savo kūrybiškumą ir tapti matomiems!
Kalėdinių eglučių parką kasmet aplanko dešimtys tūkstančių žmonių – tai gražiausia reklama įmonėms, įstaigoms, bendruomenėms ir organizacijoms, kurios nori būti matomos šventiškiausiu metų laiku.
Tegul Poezijos parkas vėl tampa vieta, kur šviesa susitinka su šypsenomis, kur kvepia namais ir gimsta Kalėdų stebuklas.
Laukiame visų – čia gyvenančių, sugrįžtančių namo, kuriančių ir mylinčių Marijampolę.
Norite papuošti savo eglutę ir prisidėti prie šventės?
Registruokitės iki gruodžio 2 d. (imtinai): https://forms.gle/JDEM2kSKVfDoVDEh7
Nepraleiskite progos tapti dalimi populiariausio kalėdinių eglučių parko Lietuvoje!
Šventinis kalėdinių eglučių parko atidarymas – gruodžio 12 d. 17:00 val.
Poezijos parkas, Marijampolė.