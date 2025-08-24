Šeštadienį, gautas pranešimas, kad 08:55 val. Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kušliškių k., Šilo g. apsivertė autobusiukas-pienovežis, vairuotojas neišlipa.
Atvykus ugniagesiams-gelbėtojams, krovininis automobilis „Volkswagen Crafter“ buvo nuvažiavęs nuo kelio ir apvirtęs ant šono griovyje.
Vairuotojas buvo išlipęs, prispaustų ar sužeistų žmonių nebuvo.
Eismo įvykio metu techniniai skysčiai neišsiliejo, išsiliejo vežtas krovinys – pienas.
Atjungtas automobilio akumuliatorius.
Vairuotojas liko laukti evakuatoriaus.
Šaltinis: PAGD prie VRM