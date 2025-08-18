Juridinį statusą turinčios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kviečiamos aktyviai dalyvauti ir deleguoti savo atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.
Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Neformalios jaunimo grupės, susikūrusios (veikiančios) prie nevyriausybinių organizacijų, taip pat yra kviečiamos teikti savo deleguojamo asmens kandidatūrą, atstovauti jaunimo sričiai.
Prašoma Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai iki 2025 m. rugsėjo 1 d. raštu pateikti informaciją apie Jūsų atstovaujamos nevyriausybinės organizacijos deleguojamą asmenį į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.
Su Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais bei Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos veikla galite susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/nvo-ir-bendruomenes/.
Detalesnę informaciją teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. +370 342 60 199, el. paštas: [email protected] ir Emilija Kriaučeliūnaitė, tel. +370 342 60 050, el. paštas: [email protected].