Šeštadienį Kybartuose, prie miesto stadiono, oficialiai atidaryta atnaujinta lauko teniso aikštelė. Pasaulio kybartiečių draugijos iniciatyva jai suteiktas vieno pirmųjų Lietuvos tenisininkų, trenerio ir kraštiečio Vytauto Gerulaičio vardas.
Su dar viena aktyviam laisvalaikiui skirta vieta susirinkusius sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
„Džiaugiuosi, kad mūsų rajone daugėja erdvių, kuriose jaunimas ir visa bendruomenė gali aktyviai leisti laiką, sportuoti ir stiprinti bendrystę. Tikiu, jog ši aikštelė taps gyva ir nuolat lankoma vieta“, – sakė meras A. Neiberka.
Atnaujinta aikštele džiaugėsi ir Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas Marius Vilemaitis: „Šie metai sporto srityje išties džiugūs – atnaujintas stadionas, krepšinio aikštelė, o dabar ir teniso aikštelė. Tikiu, kad žmonės, ypač jaunimas, čia ateis ne tik sportuoti, bet ir perskaitys, kas buvo Vytautas Gerulaitis, pasisems įkvėpimo. Pagerbdami jį, įprasminame bendruomeniškumą ir sporto dvasią.“
Aikštelė atnaujinta Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Vilkaviškio rajono diasporos iniciatyvų rėmimo projektą.