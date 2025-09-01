Kybartų miesto stadione šeštadienį vykoo didelė sporto šventė, kuri prasidėjo iškilminga naujos krepšinio aikštelės atidarymo ceremonija.
„Šiandien atidarome naują krepšinio aikštelę ir atveriame dar vienas duris į bendruomeniškumą, sveiką gyvenseną bei jaunimo galimybes. Linkiu, kad čia užaugtų ne viena graži draugystė ir būtų pasiekta daug reikšmingų pergalių“, – kalbėjo šventėje dalyvavęs Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
Kybartiečius, svečius bei sporto aistruolius taip pat sveikino vicemeras Joris Juškauskas, Kybartų seniūnas Romas Šunokas, Juozo Iešmantavičiaus anūkas Arvydas Iešmantavičius bei tarybos narys Renatas Gudaitis.
Savivaldybės vadovai kartu su artimaisiais ir kitais garbiais svečiais taip pat pagerbė J. Iešmantavičiaus atminimą jo amžino poilsio vietoje.
Atidarytoje aikštelėje vyko jubiliejinis – 10-tasis – 3×3 krepšinio turnyras. Tradiciškai jis skiriamas Vilkaviškio rajono garbės piliečio Juozo Iešmantavičiaus atminimui. Tuo pačiu metu startavo ir vaikų futbolo turnyras V. Kochanausko atminimui.
Po pietų Kybartų sporto šventėje vyko suaugusiųjų futbolo varžybos bei šeimoms skirtos rungtys.
Renginio metu kybartiečiai ir svečiai buvo vaišinami Kybartų medžiotojų klubo virta gardžia šiurpa, o šventę vainikavo spalvota vakarienė, kuri leido pajusti tikrą bendruomeniškumą ir vienybę.