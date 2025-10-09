„Urbo-NKL“ sezone dar vieną pergalę nuskynę Šakių „Vyčio-VDU“ (2-0) žaidėjai neapsiėjo be įspūdingų dėjimų į krepšį. Eriko Kučiausko vyrai namie 81:66 (28:17, 17:15, 19:11, 17:23) tvirtai pranoko Ukmergės „Steką“ (0-2).
Susitikimo pradžioje svečiai pasiūlė kietą kovą, tačiau pradėjo griūti pirmajam kėliniui persiritus į antrą pusę. Šakiškiai pabėgo į priekį 12:0 spurtu ir susikūrė dviženklį pranašumą (30:17).
Antrąjį ir galutinį smūgį varžovams šeimininkai sudavė po ilgosios pertraukos, kuomet laimėjo atkarpą 17:6 ir tapo nebepavejami (59:38).
Šakiškiams Augustinas Mikštas per beveik 20 minučių pelnė 13 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit., sugriebė 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 19 naudingumo balų.
Už jį rezultatyvesnis buvo Titas Januševičius, kuris per 27 minutes įmetė 16 taškų (5/8 dvit., 2/6 trit.), atkovojo 6 kamuolius, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 18 efektyvumo balų.
Ukmergiškių gretose išsiskyrė kapitonas Karolis Brusokas, kurio sąskaitoje per 19 minučių buvo 12 taškų (6/7 dvit., 0/2 baud.), 8 sučiupti ir 2 perimti kamuoliai bei 19 naudingumo balų.
Šeimininkams šiame mače nepadėjo Jokūbas Rubinas.
„Vytis-VDU“: Titas Januševičius 16 (5/8 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.), Rokas Jocys 15 (3/5 trit., 4 kld.), Augustinas Mikštas 13 (5/7 dvit., 6 atk. kam.), Kajus Leliukas 12 (4/8 dvit., 5 atk. kam.), Gabrielius Čelka 11 (4/8 dvit., 6 atk. kam.), Paulius Velutis 7 (7 atk. kam.).
„Stekas“: Robertas Subotkevičius 13 (5/10 dvit.), Justas Šukelis (6/9 dvit.) ir Karolis Brusokas (6/7 dvit., 8 atk. kam.) po 12, Kostas Jonuška 11 (4/5 dvit., 3 per. kam.).