Pernai po 20 metų pertraukos šokių muzikos grupė „Karališka erdvė“, žinoma dėl tokių 90-ųjų hitų kaip „Karalių paslaptys“ (Iš lėto leidžiasi saulė), „Vakarėja“ ar „Šokių karštligė“ (Aš noriu šokt), sudrebino Kauną įspūdingu koncertu. Nors po sėkmingo pasirodymo grupės nariai ilgai išsisukinėjo nuo klausimo, ar juos dar bus galima išvysti scenoje, dabar jie nutraukė tylą – paskelbė apie kitų metų kovą „Žalgirio“ arenoje vyksiantį koncertą.
Anot vokalistės Neringos Levulienės, grupė buvo susitarusi į sceną grįžti tik vienam kartui.
„Ar sugrįžti, svarstėme ne vienerius metus. Kvietimų sulaukdavome dažnai, tačiau nuo didžiosios scenos ir pramogų pasaulio visiškai atsitraukę jau buvome kelis dešimtmečius – per juos susikūrėme visai kitokius gyvenimus, mėgavomės privatumu. Kai pagaliau apsisprendėme, sutarėme, kad tai bus vienas vienintelis koncertas“, – sako N. Levulienė.
Pasak jos, jausmą, kuris apėmė po tiek daug metų pertraukos pernai vėl sugrįžus į sceną, žodžiais apibūdinti sunku.
„Prieš koncertą jautėme nemažai jaudulio, tačiau taip pat – tai buvo tarsi kelionė laiku atgal. Pasiruošimas, repeticijos, įrašai nukėlė į mūsų jau primirštą praeitį. Tačiau labiausiai neįtikėtina buvo gyvai išvysti minią klausytojų, kurie kartu su mumis atmintinai išdainavo kiekvieną kūrinį. Ne tik bendraamžiai, atvykę prisiminti savo paauglystės laikų, bet ir jaunesnės kartos atstovai, kurie iš naujo atrado būtent mūsų dainas, nes apie tokią grupę iki pernai matyt net nežinojo“, – prisiminimais dalijasi N. Levulienė.
Nenori tapti vis dar koncertuojančiais septyniasdešimtmečiais
Tačiau planas po vienintelio koncerto toliau ramiai gyventi savo neviešus gyvenimus grupės nariams neišdegė.
„Pasipylė įvairiausi pasiūlymai koncertuoti: nuo pasirodymų verslo renginiuose, miestų šventėse iki vestuvių užsienyje. Per nepilnus metus atsisakėme mažiausiai 30 koncertų. Visiems kartodavome tą patį, į sceną negrįžtame. Jei atvirai, nenorime tapti nebeaktualiais, tačiau vis dar savo pasirodymus rengiančiais septyniasdešimtmečiais senukais“, – juokdamasis sako grupės dainų autorius ir vokalistas Linas Domeikis.
Jis pasakoja, kad visus tuos dvidešimt pertraukos metų buvo neįtikėtina iš šalies stebėti, kaip jų ankstyvoje jaunystėje sukurti kūriniai toliau veikia savarankiškai, be jokio jų įsikišimo.
„Įsijungiu radiją ir išgirstu, kad mūsų daina pateko į šiandieninių grojaraščių topus, stebiu varžybas – sporto sirgaliai choru užtraukia „Karalių paslaptis“, atsidarau „YouTube“ – mūsų peržiūrų skaičius vis dar auga milijonais. Kažkoks kosmosas. Po koncerto susidomėjimas tik suintensyvėjo: sulaukėme daug šilumos, padėkų, mūsų singlą, kurį jau buvo atnaujinę DJ Jovani ir Remis Retro, perdainavo net ir VU folkloro ansamblis“, – nuostabos neslepia L. Domeikis.
Teko spręsti tapatybės dilemas
Niekaip nenuslūgstant po koncerto užgriuvusiam dėmesiui, „Karališka erdvė“ nariai galiausiai pakeitė savo pirminį planą. Tiesa, prieš tai jiems teko išspręsti ne vieną tapatybės dilemą.
„Šiek tiek save apgaudinėjome – galvojome, surengsime vieną koncertą, o po to grįšime į įprastus gyvenimus lyg nieko nebūtų buvę. Bandėme savo tapatybę apibrėžti skirtingais gyvenimo etapais ir sudėti į atskirus stalčiukus: muzikos grupe buvome šiuo laikotarpiu, po to – nebe, pernai – tik vienam vakarui sugrįžę buvę atlikėjai… o kas mes šiandien, kuo būsime rytoj? Galiausiai tiesiog atsipalaidavome ir leidome sau daryti tai, ką diktuoja širdys. O jos nori atiduoti duoklę savo gerbėjams ir kūriniams, kuriems pavyko šitiek metų išlikti“, – sako N. Levulienė.
Jos teigimu, grupei „Karališka erdvė“ muzika niekuomet nebuvo apie pinigus – nieks nepasikeitė ir dabar.
„Kitu atveju, matyt, nebūtume palikę pramogų pasaulio pačiame savo populiarumo įkarštyje. Mums muzika visų pirma yra apie kūrybą ir gyvus susitikimus su savo klausytojais. Dėl to ir nusprendėme, kad bent jau šiuo metu į sceną privačiuose renginiuose gal ir nelipsime, bet savo gerbėjams koncertą Kaune surengsime“, – pasakoja N. Levulienė.
Būsimame koncerte: triukai ore, netradicinė scena ir netikėtos gerai žinomų dainų versijos
Pernai įspūdingą šou scenoje „Karališka erdvei“ surengti padėjo beveik šimtas menininkų: šokėjai, riedutininkai, akrobatai. Grupės nariai tikina, kad kovą vyksiančiame koncerte laukia ne mažiau staigmenų.
„Koncertui jau ruošiamės – visos programos ir scenografijos detalių dar neatskleisime, tačiau įspūdingų vaizdų netrūks tiek ore, tiek scenoje. Ji, beje, irgi bus įspūdinga – šįkart planuojame T formos, kad galėtume būti dar arčiau klausytojų“, – sakė grupės nariai.
Paklausti, ar galima tikėtis koncerte išgirsti kitaip perdainuotų senųjų hitų arba jų, atliekamų kartu su kitais atlikėjais kaip pernai, grupės nariai išliko paslaptingi.
„Pasakysime tik tiek, kad jau dirbame įrašų studijoje. Kiekvieną kūrinį pritaikysime išskirtinai šiam koncertui – dėsime visas pastangas, kad mūsų klausytojai gautų patį geriausią šou ir patirtį. Susitikime“, – kvietė grupės nariai.
Išankstinė bilietų prekyba į grupės „Karališka erdvė“ koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje 2026 m. kovo 21 d. jau prasidėjo. Bilietus platina https://medusa.lt/.
Apie grupę
„Karališka erdvė“ susikūrė praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje, kai jos nariai dar mokėsi mokykloje. 1995 m. jie išleido debiutinį albumą „Serbentėlė“, o vėliau dar keturis: „Šoki su manim“, „Du tūkstančiai ir viena naktis“, „Debesėliai“ ir „Aistra“.
Grupė nuolat eksperimentavo su muzikos stiliais, peržengdama tradicines to meto popmuzikos žanro ribas. Po 7 metų muzikinės veiklos, intensyvių koncertų Lietuvoje ir užsienyje, pačiame savo populiarumo pike – „Karališka erdvė“ netikėtai pasitraukė iš didžiosios scenos. Savo sprendimu tuomet daugelį nustebinę grupės nariai visiškai atsitraukė nuo viešo gyvenimo, nėrė į kitas veiklas, atsidavė šeimoms ir ilgus dešimtmečius itin saugojo savo privatumą.