Antradienį atidaryta iš buvusios Lekėčių girininkijos atkeliavusi ir naujus jaukius namus bei atsakingus šeimininkus radusi Miško informacinio centro – dabar Zanavykų krašto miško muziejaus – ekspozicija.
Simbolinėje atidarymo šventėje ne tik perkirpta juostelė, bet ir tartos nuoširdžios padėkos žmonėms, kurių pastangomis ekspozicija sėkmingai persikėlė ir atgijo naujose erdvėse.
Šakių rajono savivaldybės meras įteikė padėką taksidermistui Kęstučiui Bybartui – už kilnią motyvaciją ir entuziazmą, vertingą pagalbą ir kruopštų darbą perkeliant Lekėčių miško muziejų į Lukšius.
Taip pat padėkota Juozo Dainelio iniciatyvumui ir atkaklumui, kad ši unikali miško muziejaus ekspozicija rastų vietą Zanavykų krašte.
Nuoširdūs padėkos žodžiai skirti ir visai montavimo komandai – Romui Plaušinaičiui, Vytautui Gustui, Sauliui Pranckevičiui ir Narvydui Stankevičiui – už jų profesionalumą, skirtą laiką ir pastangas įrengiant ekspoziciją.
Padėkota Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktoriui Ramūnui Grigoniui už konstruktyvų bendradarbiavimą ir moralinę paramą, taip pat už pažadą priglausti ekspoziciją Kaune, jeigu jai nebūtų rasta tinkama erdvė.
Dėkojama ir dailininkams Valdonei ir Viliui Brucams, kurie, nors negalėjo dalyvauti atidaryme, svariai prisidėjo prie ekspozicijos parengimo ir žinoma Šakių kultūros centro Lukšių padaliniui, už priėmimą į savo erdves.
Kviečiama visus apsilankyti naujose ekspozicijos erdvėse – Šakių kultūros centro Lukšių padalinyje Zyplių dvare, Arklidžių galerijos antrame aukšte (Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen.).
P. S. Kuriant šią ekspoziciją nei vienas gyvūnas nebuvo nužudytas – visi eksponatai yra natūraliai baigę savo gyvenimą.